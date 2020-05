V boji s koronavírusom hrá veľkú rolu aj genetika, vedci preto budú skúmať DNA pacientov

Nová britská štúdia bude skúmať DNA pacientov s ochorením COVID-19 s cieľom zistiť, ako ovplyvňuje náchylnosť k infekcii.

Výskumníci chcú zozbierať vzorky od 20-tisíc pacientov, ktorí boli alebo sa v súčasnosti nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ďalších 15-tisíc, ktorí mali mierne alebo stredne vážne príznaky.

Vzorky poskytlo takmer dvetisíc osôb

Lekári veria, že analýza DNA im pomôže odhaliť genetické variácie, ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia u rôznych ľudí a možno aj poukáže na konkrétne lieky, ktoré by mohli pacientom pomôcť. Vzorky už poskytlo takmer dvetisíc osôb.

Na projekte za 28 miliónov libier (v prepočte takmer 32 miliónov eur) spolupracujú Edinburgh University a niekoľko nemocníc Národnej zdravotnej služby (NHS) s pomocou britskej vlády a konzorcia výskumníkov z Genomics England a Genetics of Mortality in Critical Care.

Vedúci štúdie Kenneth Baillie vyhlásil, že gény zohrávajú úlohu v tom, ktorí ľudia sú vážne chorí a ktorí sa z COVID-19 rýchlejšie zotavia. Lekári chcú zozbierať vzorky DNA od pacientov zo 170 jednotiek intenzívnej starostlivosti a dúfajú, že sa im napokon podarí získať na základe súhlasu vzorky od všetkých ľudí s ochorením COVID-19 vo Veľkej Británii.

V boji s vírusom hrá veľkú rolu genetika

Starší ľudia a osoby s inými chorobami majú vyššie riziko vzniku vážnejších príznakov ochorenia ako mladí a zdraví. Genetika môže objasniť, prečo ochoreniu doteraz podľahlo vo Veľkej Británii dvakrát viac mužov ako žien.

Odborníci sa budú zaujímať tiež o to, či gény majú vplyv na vážnu zápalovú reakciu, ktorú zrejme vyvoláva koronavírus, a ktorá si vyžiadala niekoľko detí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Vedec David Bentley zo spoločnosti Illumina vyhlásil, že genetika pravdepodobne zohráva veľkú rolu v tom, ako sa imunita ľudí dokáže popasovať s infekciou.

Výskum o genetike vírusu Covid-19

Ďalší britský výskum sa zase zameriava na genetiku samotného vírusu. Sue Hill, vedúca vedecká pracovníčka pre genomiku v rámci NHS, vyhlásila, že tak budú môcť „dramaticky lepšie porozumieť“ ochoreniu COVID-19.

„Mohlo by nám to pomôcť identifikovať, či základné genomické rozdiely vplývajú na to, ako ľudia reagujú na vírus a prečo majú niektorí mierne alebo žiadne symptómy, zatiaľ čo iní sú vo vážnom stave,“ povedala.