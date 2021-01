V Bratislave začali s očkovaním klientov a zamestnancov ZSS, nasledovať budú aj ďalšie mestá

V Bratislave dnes začali s očkovaním klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) proti COVID-19.

Na dnešnom brífingu o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, minister zdravotníctva Marek Krajčí a primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Pilotné očkovanie sa konalo v Petržalskom domove seniorov na Vilovej ulici. „Okrem dvoch bratislavských ZSS budú nasledovať ďalšie zariadenia v Trenčíne, Žiline a Košiciach,“ uviedol minister Krajniak.

Tri možnosti, ako sa nechať zaočkovať

Čo sa týka ZSS, sú tri možnosti, ako sa ľudia môžu nechať zaočkovať. Prvou je prihlásenie sa cez aplikáciu ministerstva zdravotníctva, druhou je takéto objednanie zamestnancov ZSS v skupinách.

„Tretia možnosť, ktorú spúšťame dnes, je tá, že príde mobilný očkovací tím (MOT) priamo do ZSS a zaočkuje zamestnancov a klientov, ktorí o to prejavia záujem,“ doplnil minister práce, podľa ktorého je tiež možné, aby sa spojilo viac menších ZSS. Podmienkou príchodu MOT do zariadenia je zaočkovanie aspoň 20 ľudí.

Počet záujemcov o očkovanie stále rastie

Centrálnym orgánom pre registráciu zariadení sociálnych služieb, ktoré prejavia záujem o MOT, je odbor krízového manažmentu. Ten dohliadne na to, aby bola MOT vyslaná podľa poradia, v akom sa ZSS zahlásili.

„Počet ľudí, ktorí sa chcú nechať zaočkovať, neustále rastie. V Bratislave je to 68 percent zamestnancov a 78 percent klientov ZSS, ktorí sa rozhodli nechať sa zaočkovať,“ podotkol Krajniak.

Podľa neho z aktuálnych štatistík vyplýva, že na Slovensku nemáme za rok 2020 v ZSS nadúmrtnosť z dôvodu ochorenia COVID-19, čo značí, že sa nám darí úspešne chrániť a liečiť klientov ZSS. Podľa ministra patrí Slovensko v ochrane ľudí žijúcich v ZSS k špičke v Európe aj na celom svete.