V Bratislave zaočkovali treťou dávkou stovky ľudí. Lekári očakávajú, že záujem prevýši kapacity

Vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Bratislave v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) zaočkovali počas uplynulej soboty treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 takmer 1 500 ľudí.

Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. Bratislavský kraj očkoval treťou dávkou aj v Malackách, kam prišlo takmer 200 ľudí a prvou a druhou dávkou v nákupnom centre Aupark v Bratislave, kam prišlo zhruba 100 ľudí.

Prednosť majú starší ľudia

Vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v NFŠ v Bratislave začal BSK opäť očkovať v sobotu 6. novembra. Očkovali treťou dávkou vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a prednosť mali ľudia nad 55 rokov veku a ľudia so zníženou imunitou.

„Prvý očkovací deň bol bez väčších problémov. Ľudia, ktorí prišli, mali vekový priemer 80 rokov, čiže išlo prevažne o staršiu generáciu. Očkovali sme od 8:00 do 18:00, a to prioritne záujemcov registrovaných v systéme Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) alebo na stránke BSK,“ poznamenal predseda BSK Juraj Droba.

Vakcinácie podávajú len v soboty

Očkovacie centrum v NFŠ bude zatiaľ otvorené len v sobotu. „Predpokladáme, že v najbližších týždňoch to budú najmä soboty, prípadne piatok popoludní, kým nebude záujem taký veľký, aby sme mohli otvoriť aj ďalšie dni. To nastane vtedy, ak prídu na preočkovanie tí ľudia, ktorých sme očkovali v obrovskom množstve pred šiestimi mesiacmi, čo bolo od polovice mája do začiatku júna. Ak nám to kapacity dovolia, budeme očkovať aj ľudí bez registrácie. Avšak predpokladám, že záujem bude prevyšovať kapacitu. Neobjednaní pacienti budú čakať a na každého sa nemusí dostať,“ upozornil lekár BSK Tomáš Szalay.

Na tretiu dávku vakcíny majú nárok ľudia nad 55 rokov veku, ktorým od podania druhej dávky uplynulo šesť mesiacov, a takzvaní imunokompromitovaní pacienti, teda ľudia so zníženou imunitou, ktorým od druhej dávky uplynuli štyri týždne.