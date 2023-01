V Brezne je ohrozená dostupná zdravotná starostlivosť, spustilo petíciu za zachovanie nemocnice

Breznianska samospráva spustila petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc druhej úrovne. O petícii informuje breznianska radnica a okolité obce na svojich webových stránkach. Petícia potrvá do 28. februára, pričom sa termín môže podľa organizátorov ešte predĺžiť.

Ohrozenie zdravotnej starostlivosti

Ohrozenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Brezno avizovali predstavitelia breznianskej nemocnice a mesta Brezno v prípade, že bude táto nemocnica zaradená medzi nemocnice I. úrovne v rámci stratifikácie nemocníc.

Nesúhlas s návrhom

Nesúhlas s týmto návrhom Ministerstva zdravotníctva SR vyjadrili 12. januára na tlačovej konferencii spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a generálnym riaditeľom Železiarní Podbrezová a.s. Vladimírom Sotákom.