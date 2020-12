V Česku zomrelo na koronavírus dieťa, nákazu potvrdili aj u ďalších vyše šesťtisíc ľudí

Česká republika zaznamenala prvé úmrtie dieťaťa nakazeného koronavírusom. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS).

Ústav však v súvislosti s GDPR nemôže zverejniť detaily. „Kvôli ochrane osobných údajov vám, bohužiaľ, nemôžem povedať viac informácií,“ reagovala hovorkyňa ÚZIS Lenka Svobodová.

Nie je známe, či malo iné ochorenia

Zo zverejneného však podľa TN.cz vyplýva, že zosnulé dieťa by malo byť dievča vo vekovej skupine 0-14 rokov. Či však malo nejaké ďalšie ochorenia a koľko presne malo rokov, nie je jasné. Informácie o smrti dieťaťa sa v súvislosti s ochorením COVID-19 v Česku objavili už minulý mesiac, no napokon sa ukázalo, že to bola chyba v dátach. Tentoraz by však podľa hovorkyne mali byť údaje správne.

Úmrtia mladších pacientov na COVID-19 sú zriedkavé. Je preto dôležité poznať ich celkový zdravotný stav a či napríklad dieťa nemalo vážne onkologické ochorenie.

Zomreli aj mladí muži

Dáta tiež ukazujú, že v súvislosti s koronavírusom zomreli v Česku aj dvaja mladí muži vo vekovej skupine 15 až 24 rokov, obaja v novembri. Najviac obetí je však stále vo vekovej skupine 75 až 84 rokov. V tejto kategórii zomrelo necelých 3 500 ľudí. Celkovo dosiaľ v Česku potvrdili úmrtie 9 226 pacientov s ochorením COVID-19.

V stredu české laboratóriá odhalili 6 402 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od 19. novembra. V nemocniciach leží 4 326 pacientov a 545 z nich je vo vážnom stave.