V Keni našli unikátnu hubu. Mohla by zastaviť chorobu, ktorá každý rok zabije 400-tisíc ľudí

Vedci objavili mikroorganizmus, ktorý úplne chráni komáre pred maláriou. Tím vedcov z Kene a Veľkej Británie tvrdí, že objav má „obrovský potenciál“, ktorý by mohol pomôcť dostať ochorenie pod kontrolu. Maláriu šíria bodnutím infikované komáre, teda chránenie komárov by mohlo v konečnom dôsledku viesť tiež k ochrane ľudí, píše BBC.

Mikrosporídiu MB objavili vedci pri skúmaní komárov na brehoch Viktóriinho jazera v Keni. Mikroorganizmus žije v čreve a genitáliách tohto hmyzu. Výskumníkom sa zároveň nepodarilo nájsť jediného komára s mikrosporídiou, ktorý by mal parazita malárie.

Laboratórne experimenty zverejnené v prestížnom časopise Nature Communications potvrdili, že tento mikroorganizmus komáre chráni.

Mikrosporídie blokujú maláriu

Mikrosporídie sú huby alebo ich príbuzné, väčšinou parazitujúce v hostiteľoch. Nový druh, ktorý by mohol byť pre komáre užitočný, sa prirodzene vyskytoval v piatich percentách skúmaného hmyzu. „Doterajšie dáta naznačujú stopercentné, teda veľmi silné blokovanie malárie,“ uviedol pre britskú stanicu BBC vedec Jeremy Herren.

Aby sa však maláriu podarilo výrazne obmedziť, muselo by sa mikrosporídiou nakaziť prinajmenšom 40 percent komárov v regióne. Vedci preto teraz skúmajú, ako to spraviť. Či ich hromadne infikovať prostredníctvom spórov, alebo ich nechať infikovať sa navzájom vypustením nakazených jedincov do prírody.

Mikroorganizmus sa môže šíriť medzi dospelými komármi a aj zo samičky na potomstvo. Ako sa tento mikroorganizmus ale šíri, vedci zatiaľ nerozumejú, preto plánujú v Keni uskutočniť ďalšie testy.

Malárii podľahne každoročne 400-tisíc ľudí, väčšinou detí do päť rokov. S odstupom najviac postihnutá chorobou je subsaharská Afrika.