V KĽDR vraj porazili koronavírus, Kim Čong-un hovorí o zázraku bez očkovania a jeho sestra sa vyhráža „smrteľnou odplatou“

Severokórejský líder Kim Čong-un vyhlásil víťazstvo nad COVID-19 a len tri mesiace po tom, ako priznal epidémiu ochorenia v krajine. Zároveň nariadil uvoľnenie preventívnych opatrení.

Skonštatoval pritom, že široko spochybňovaný úspech krajiny v boji s koronavírusom bude považovaný za globálny zdravotnícky zázrak.

Kimova sestra pohrozila smrtiacou odplatou

Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA tiež vo štvrtok uviedla, že Kimova sestra informovala, že horúčkou trpel aj jej brat a prepuknutie epidémie v krajine opätovne pripísala letákom, ktoré cez hranicu posielajú z Južnej Kórey, pričom pohrozila smrtiacou odplatou.

Koronavírus sa však šíri medzi ľuďmi v blízkom kontakte, keď vdýchnu kvapôčky s infekciou a experti sa zhodujú, že prenos vírusu z povrchov je takmer nemožný.

Všeobecne sa preto predpokladá, že vírus sa v KĽDR rozšíril po tom, ako v januári nakrátko otvorila svoju severnú hranicu s Čínou a počet prípadov stúpol po vojenskej prehliadke a ďalších podujatiach, ktoré sa v apríli konali v Pchjongjangu.

Kim iba manipuluje verejnú mienku

Niektorí experti predpokladajú, že Severná Kórea zmanipulovala rozsah epidémie s cieľom pomôcť Kimovi udržať si v krajine absolútnu kontrolu v čase kopiacich sa ekonomických ťažkostí.

Vyhlásenie víťazstva by podľa nich mohlo signalizovať, že Kim má v úmysle presunúť svoju pozornosť k iným prioritám, no obávajú sa, že vyjadrenia jeho sestry by mohli byť predzvesťou provokácie.

Juhokórejskí a americkí predstavitelia pritom predpokladajú, že Sever by sa mohol pripravovať na svoj prvý test jadrových zbraní za päť rokov.

Juhokórejské ministerstvo zjednotenia reagovalo vyhlásením, v ktorom vyjadrilo poľutovanie nad „extrémne neúctivými a výhražnými komentármi“ Severnej Kórey, ktoré sa zakladajú na „absurdných tvrdeniach“ o pôvode infekcií.

Zázrak v histórii verejného zdravia

Odkedy Severná Kórea v máji priznala epidémiu variantu omikron koronavírusu, potvrdila asi 4,8 milióna „prípadov horúčky“ vo svojej 26-miliónovej populácii, no len zlomok z nich pripísala COVID-19. Tvrdí tiež, že epidémia už niekoľko týždňov spomaľovala a zomrelo len 74 ľudí.

„Odkedy sme (v máji) začali s kampaňou maximálnej protiepidemickej pohotovosti, denné prírastky horúčky, ktoré v prvých dňoch epidémie dosahovali stovky tisíc, sme po mesiaci zredukovali pod 90-tisíc a postupne ďalej klesali. Od 29. júla sme nezaznamenali ani jeden prípad horúčky podozrivý zo spojenia s nepriateľským vírusom,“ povedal Kim podľa KCNA v stredajšom príhovore na národnom stretnutí.

Poznamenal pritom, že v krajine, ktorá ešte nepodala jedinú dávku vakcíny, je tento úspech „úžasným zázrakom, ktorý sa zapíše do svetovej histórie verejného zdravia“.

Kim na stretnutí vyzval na uvoľnenie preventívnych opatrení, no zároveň upozornil, že krajina musí zostať ostražitá a efektívne strážiť hranice, pričom spomenul šírenie nových variantov koronavírusu a tiež opičie kiahne.