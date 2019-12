V košickej univerzitnej nemocnici darovalo v rámci Mikulášskej kvapky krv 96 ľudí

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v spolupráci s Národnou transfúznou službou Košice zorganizovala Mikulášsku kvapku krvi s poradovým číslom 7.

Krv prišlo darovať spolu 96 osôb, z toho 75 mužov a 21 žien. Do odberového kresla sa nakoniec pre rôzne dôvody nedostalo 14 ľudí. Prvýkrát „pustilo žilou“ 7 darcov.

Túto akciu prišli už po druhýkrát podporiť aj košickí hádzanári z tímu Košice Crows.

Z darcov obdarovaní

Ôsmy odber absolvoval generálny riaditeľ UNLP Košice Milan Maďar. „Človeka to stojí naozaj málo a ten dobrý pocit je naozaj príjemný. Som veľmi rád, že mladí športovci podporili našu akciu a osobne som rád, že sú to práve hádzanári. V minulosti som hádzanú sám vrcholovo hrával a dodnes chodím sledovať zápasy Crows,“ povedal riaditeľ.

Hádzanári každému darcovi darovali lístok na ich najbližší zápas, ktorí odohrajú v sobotu.

„Každému z nás je jasné, že krv predstavuje najdôležitejšiu tekutinu a takúto akciu preto podporujeme s radosťou. Boli by sme veľmi radi, ak by sa k nám postupne pridávala aj široká verejnosť. Tento rok sme vymysleli špeciálny darček pre každého darcu, a to vstupenku na sobotňajší duel proti Šali,“ uviedol prezident klubu Filip Fabišík.

Krv môže prísť darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, pravidelný darca do 65 rokov. Na začiatku vypíše dotazník, v ktorom uvádza informácie o svojom zdravotnom stave.

„Štandardne pri pravidelných darcoch berieme 450 mililitrov krvi, pri prvodarcoch je to trošku menej, teda 430 mililitrov. Na odber sa však nedostanú úplne všetci tí, ktorí prišli krv darovať, niektorých darcov musíme z rôznych dôvodov vyradiť. Najčastejšie je to nízka hladina hemoglobínu, prejavy zápalovej reakcie v rámci krvného obrazu a často vyraďujeme aj pre užívanie niektorých liekov či po cestovaní do exotických krajín,“ uviedol Marek Andrejkovič, lekár z NTS Košice.