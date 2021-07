V košickej univerzitnej nemocnici zaočkovali už 250 detí, nezaznamenali žiadne problémy

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach začali minulý týždeň s očkovaním deti od 12 rokov. Zatiaľ podali vakcínu 250 deťom a pri očkovaní nezaznamenali žiadne problémy. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

UNLP patrí medzi prvé štyri nemocnice, ktoré začali očkovať proti ochoreniu COVID-19 už 27. decembra minulého roka. „Za toto obdobie sme podali viac než 80-tisíc dávok vakcín, z toho viac než 35-tisíc ľudí sa u nás zaočkovalo dvoma dávkami, vyše 44-tisíc ľudí je zaočkovaných prvou dávkou,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Dezinformačné kampane znižujú záujem

Denne očkujú vo vakcinačnom centre 500 až 700 záujemcov, deti očkujú za prítomnosti pediatrov vo vyhradené dni. Prihlasovať ich môžu rodičia prostredníctvom portálu NCZI.

Záujem o očkovanie je podľa výkonného riaditeľa o niečo nižší ako v zimných mesiacoch, kedy pandémia ochorenia COVID-19 vrcholila. „Dôvodom sú aj dezinformačné kampane, ktoré by sme chceli uviesť na pravú mieru. Aj preto sme začali aktívne spolupracovať s Detskou fakultnou nemocnicou (DFN), aby sa rodičia a deti nemuseli obávať očkovania. Chceme dať ľuďom jasnú informáciu o tom, čo je správne a čo všetko im ponúkame,“ uviedol Beňa.

Lekári očakávajú, že sa objaví aj tretia vlna pandémie. „Očkovanie detí je cesta, ako ich chrániť. V DFN sme liečili doposiaľ 36 detí s ochorením COVID-19, ktoré mali ťažší alebo stredne ťažký priebeh ochorenia. Nie je to málo. Sekundárne, zaočkované dieťa chráni starých rodičov a rodičov a všetkých, ktorí v jeho okolí zaočkovaní nie sú,“ uviedla riaditeľka DFN Košice Jaroslava Feketeová. Riaditeľka detskej nemocnice zároveň zdôraznila, že deti sú od útleho veku očkované podľa očkovacieho kalendára.

Špeciálna ambulancia rizikového očkovania

„Ich imunitný systém teda vie, čo prichádza s očkovaním. Táto vakcína je veľmi podobná. Môžu byť pri nej mierne vedľajšie účinky, ako začervenanie v mieste vpichu, mierna bolesť svalov, ale nijako sa to nelíši od iných typov očkovania, ktoré deti podstupujú. Takže naozaj sa nebojme a umožnime deťom dobrý štart do školy na jeseň, ktorá by ich čo najmenej obmedzila,“ uzavrela Feketeová.

DFN bude ponúkať očkovanie aj deťom s rizikovými diagnózami, očkovať sa budú môcť v špeciálnej ambulancii rizikového očkovania. Pediatri sú pripravení v prvom rade ponúknuť presné informácie a vysvetlenia rodičom týchto detí, aby nemali obavy. Pôjde o deti s vážnymi chronickými ochoreniami, ako sú cukrovka, obezita, ťažké alergie, epilepsia a podobne.