V Levoči a Kežmarku vás zaočkujú aj bez registrácie, streda patrí deťom

Do vakcinačných centier nemocníc v Levoči a Kežmarku sa môžu ľudia prísť nechať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj bez predošlej registrácie. Takúto možnosť tam ponúkajú dva dni v týždni. V Levoči budú takto očkovať v stredu a vo štvrtok od 8:00 do 14:00, s polhodinovou prestávkou o 12:00.

V Kežmarku je čas pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie vyhradený v utorok a stredu od 7:00 do 15:30, rovnako s prestávkou o 12:00. Stredajšie popoludnia budú v oboch nemocniciach vyhradené pre očkovanie detí vo veku od 12 do 17 rokov. Informovala o tom hovorkyňa siete nemocníc Agel Martina Pavliková.

Podávajú vakcínu Comirnaty

Deti budú v levočskej nemocnici očkovať v stredu v čase od 12:30 do 14:00. „Čas vyhradený pre túto vekovú kategóriu je z dôvodu nevyhnutnosti prítomnosti pediatra pri očkovaní,“ vysvetlila námestníčka riaditeľa Lucia Boháčová.

Posledný neregistrovaný záujemca o očkovanie by mal prísť najneskôr o 13:30. V kežmarskej nemocnici budú očkovať do 15:30, teda posledný záujemca by tam mal byť najneskôr o 15:00. Očkujú dvojdávkovou vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

Alkohol sa neodporúča

Záujemcovia o očkovanie si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas v pohodlí domova a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie. Stiahnuť si ich môžu na domovskej internetovej stránke nemocníc v rámci časti o očkovaní proti COVID-19. Naďalej však platí aj možnosť prihlásenia sa na očkovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk.

Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemických opatrení v zmysle R-O-R, rúško, odstup a ruky. Okrem toho sa pred očkovaním a počas lehoty od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k neúčinnosti očkovacej látky.