Ľudia sa budú môcť zadarmo otestovať, mobilné odberné miesta bude mať 25 okresov a tiež Bratislava aj Košice

Od pondelka rána by mali byť k dispozícii mobilné odberné miesta, kde by sa mohli ľudia zadarmo otestovať, vo všetkých 25 okresoch, plus v Bratislave a Košiciach. V nedeľu to pri prezentovaní výsledkov sobotného testovania potvrdil predseda vlády Igor Matovič.

Ide o okresy, ktoré na základe výsledkov prvého kola celoplošného testovania dostali výnimku a aktuálne sa v nich druhé kolo testovania nekoná.

Kto pritom bude na týchto odberných miestach pracovať, premiér neuviedol. Podľa jeho slov je to otázka na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré symbolicky preberá štafetu v zabezpečovaní testovania od rezortu obrany. „Už teraz do mierovejších podmienok by si to malo robiť ministerstvo zdravotníctva, lebo je to ich úlohou,“ uviedol Matovič.