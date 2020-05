V Poprade otestovali na Covid-19 opatrovateľky aj učiteľky jaslí, výsledky boli u všetkých negatívne

Ďalšie testovanie na COVID-19 podstúpili vo štvrtok 28. mája v Poprade zamestnanci menších obecných služieb, opatrovateľky, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu v domácom prostredí, sociálni pracovníci pracujúci so seniormi a ťažko zdravotne postihnutými, ako aj zamestnanci detských jaslí.

Rýchlotesty nepotvrdili výskyt ochorenia COVID-19 ani u jedného testovaného. Informuje o tom mesto Poprad na svojej oficiálnej stránke.

Blízky kontakt so seniormi

Spolu otestovali 87 opatrovateliek, ktoré sa starajú o 223 seniorov.

„Keď ich otestujeme, budeme vedieť, či ich máme vyradiť z procesu, alebo nie,“ uviedla posudková lekárka Alena Urbanová s tým, že opatrovateľky prichádzajú do blízkeho kontaktu so seniormi nielen u nich doma. Chodia s nimi aj na prechádzky, do obchodov, k lekárovi.

Otestovali aj zamestnancov jaslí

Testom prešli aj ôsmi zamestnanci detských jaslí, ktoré budú v meste opäť otvorené od 3. júna.

„Považujeme to za naozaj veľmi potrebné, vzhľadom na to, že sa pripravuje otvorenie jaslí,“ uviedla vedúca sociálneho odboru mestského úradu v Poprade Petra Závacká. Dodala, že testovaním nadobudnú istotu, že kontakt s deťmi budú môcť mať len zamestnanci, ktorých testy budú negatívne.