V prevencii kolorektálneho karcinómu môžeme podľa gastroenterológov urobiť oveľa viac

V prevencii kolorektálneho karcinómu môžeme podľa Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) napriek čiastočnému úspechu urobiť oveľa viac.

SGS ako spolutvorca národného skríningu predkladá verejnosti Výzvu na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu.

„Pre boj s rakovinou hrubého čreva môžeme urobiť oveľa viac. Viac, aby nezomierali ľudia na Slovensku na preventabilné ochorenie, ale aj viac, aby náročná onkologická liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka zbytočne neodčerpávala milióny z rozpočtov zdravotných poisťovní,“ uviedol vedecký sekretár SGS Tibor Hlavatý.

Navrhujú niekoľko opatrení

SGS považuje boj proti rakovine hrubého čreva za najvyššiu prioritu verejnej zdravotnej politiky na Slovensku. Vyzýva preto na prijatie niekoľkých opatrení.

Žiada, aby sa podporovala preventívna primárna skríningová kolonoskopia ako najúčinnejšia forma prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách.

Chce odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu.

Ďalším opatrením je investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť.

V neposlednom rade žiada uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách.

„Vyzývame Vládu SR, ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne, a ďalšie relevantné inštitúcie, aby tieto požiadavky pomohli urýchlene zaviesť do praxe a pomohli tak vytvoriť dobre fungujúci skríningový mechanizmus na významné zníženie výskytu a úmrtnosti na kolorektálny karcinóm na Slovensku. Vyzývame tiež všetky relevantné politické strany, odborné a spoločenské organizácie, aby sa k tejto výzve pripojili, premietli ju do svojich programov a následne presadzovali aj v budúcnosti do praxe,“ informovala SGS.

Ročne zomrie viac ako dvetisíc pacientov

Ako uviedla spoločnosť, Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom onkologických ochorení čriev v Európe. V úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka. Na rakovinu hrubého čreva a konečníka na Slovensku každoročne ochorie takmer 4-tisíc pacientov. Zomiera viac ako dvetisíc pacientov.

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe kolorektálneho karcinómu táto choroba naďalej predstavuje veľmi vážny spoločenský a medicínsky problém.

Skorý záchyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u nás stále zaostáva ďaleko za svojimi možnosťami. „Rakovina hrubého čreva a konečníka je pritom rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100 %. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať,“ uviedol predseda pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu SGS Rudolf Hrčka.

Celoplošný skríning by zachránil 362 životov a ušetril 16 miliónov eur

Národný populačný skríning formou vyšetrenia zo stolice odhalí prítomnosť nádoru hrubého čreva a konečníka od jeho najrannejších štádií. Odhalí aj väčšie polypy, čo sú predrakovinové nezhubné výrastky čreva.

Tento skríning populácie vo veku nad 50 rokov má za úlohu zachytiť rakovinu v čo najskoršom štádiu. Vtedy sa dá nález ešte bezpečne odstrániť a tým zlepšiť prognózy vyliečenia a znížiť počty zbytočných úmrtí.

Čísla pre Slovensko z dostupných údajov hovoria o tom, že pri zavedení celoplošného populačného skríningu by sme zachránili ďalších 362 ľudských životov. Vo finančnom vyjadrení to znamená čistý finančný prínos za odvrátenie úmrtí vo výške 16 miliónov eur.

Kolonoskopia je ešte presnejšia

Preventívna kolonoskopia môže znížiť úmrtnosť až o 83 %.

„Kolonoskopia je oveľa presnejšia diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť polypov a nádorov pričom zachytí 100 % prípadov rakoviny, a to aj tých vo včasnom, liečiteľnom stave,“ apeluje prezident SGS Martin Huorka.

Podľa údajov Národného onkologického inštitútu (NOI) získaných z viacerých zahraničných štúdií je zrejmé, že najväčší prínos rôznych stratégií skríningov má práve skríningová kolonoskopia (raz za 10 rokov).

Ročné náklady spojené s kolorektálnymi karcinómami predstavujú podľa NOI 70 mil. eur ročne. Až 78 % nákladov je spojených s 3. a 4. štádiami ochorenia a trend celkových výdavkov je stúpajúci.

Chceli by zbezpečiť pre pacientov analgosedáciu či celkovú anestéziu

Zvýšiť záujem a účasť na preventívnej kolonoskopii by okrem lepšej informovanosti a osvety podľa SGS pomohli aj presné a adekvátne pravidlá úhrad analgosedácie pre bezbolestné endoskopické vyšetrenia.

V súčasnosti nie je problém medicínsky zabezpečiť bezbolestné vyšetrenie u pacientov, ktorí majú obavy z bolesti alebo nekomfortu podaním upokojujúcich liekov alebo dokonca celkovou anestéziou.

„SGS sa dlhodobo usiluje o úhrady analgosedácie alebo celkovej anestézie pri kolonoskopii tak, ako je to štandardom v modernej Európe, o podporu primárnych skríningových kolonoskopií najmä v rizikových populáciách, ale i o účinnú osvetu o preventívnej kolonoskopii,“ konštatoval Tibor Hlavatý.

„S pracovníkmi ministerstva zdravotníctva i zdravotných poisťovní prebehlo už mnoho neformálnych rozhovorov na tieto témy, avšak zatiaľ bez zmeny stavu,“ dodal.