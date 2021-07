V prvých mesiacoch pandémie nebolo odhalených takmer päť zo šiestich infekcií vírusom SARS-CoV-2, tvrdia Američania

Na Slovensku sa prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19 takmer ani neprejavila, v Spojených štátoch však už počas jari a leta v roku 2020 koronavírus ukázal, čo dokáže. Sedemdňový priemer nových prípadov na Deň detí bol vtedy 19-tisíc.

Najnovšia štúdia Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) poukaze na dôvod, pre ktorý mali americkí zdravotníci plné ruky práce. Z dostupných údajov vyplýva, že päť zo šiestich infekcií totiž úrady vôbec nezachytili.

Americkí vedci odhadujú, že do júla 2020 tak bolo v Spojených štátoch neobjavených celkovo 17 miliónov prípadov nákazy. Vírus SARS-CoV-2 sa tak mohol nepozorovane šíriť a páchať škody na zdraví i životoch.

Diagnostika

V začiatkoch pandémie nemali úrady ešte adekvátne diagnostické nástroje, aby mohli zachytiť väčšie množstvo infikovaných. Tím imunológov, inžinierov, lekárov a štatistikov z NIH sa preto rozhodol zistiť, ako veľmi sa vtedy mýlili.

Preto začali v krvných vzorkách hľadať protilátky proti koronavírusu, ktoré by boli nevyvrátiteľným znakom toho, že imunitný systém človeka sa už stretol s týmto vírusom. Krv pritom zbierali poštou.

Účastníci štúdie používali odberovú sadu, pri ktorej sa pichli do prsta, a to v domácom prostredí bez návštevy kliniky či lekára. Odobrané a vysušené vzorky následne zasielali kuriérom priamo do NIH.

Tento spôsob zbierania údajov sa ukázal ako úspešný. Do štúdie sa prihlásilo cez 240-tisíc ľudí, od Havaja po Aljašku, čo umožnilo tímu z NIH vybrať reprezentatívnu vzorku 11-tisíc dobrovoľníkov.

Naspäť sa k nim dostalo celkovo niečo cez 9 000 vzoriek, približne 1 000 z nich neobsahovalo kompletné informácie.

Závery

Výsledky zisťovania prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 boli podľa Los Angeles Times jednoznačné. Vedci vypočítali, že na každú infekciu, ktorá sa oficiálne potvrdila, pripadá 4,8 ďalších infekcií, na ktoré sa neprišlo.

Prišli aj na iné zaujímavé údaje.