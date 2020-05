V štáte New York zaznamenali najmenej mŕtvych za deň od vypuknutia pandémie, ubudlo aj novoinfikovaných

Americký štát New York zaznamenal najnižší denný nárast mŕtvych v dôsledku ochorenia COVID-19 od vypuknutia pandémie. Guvernér Andrew Cuomo uviedol, že v pondelok zaregistrovali denný nárast o 73 ľudí. „V tejto absurdnej novej realite je to dobrá správa,“ vyhlásil. Klesol aj počet novoinfikovaných, ktorých bolo 200. Takisto menej ľudí museli hospitalizovať.

Niekoľko častí štátu počas uplynulého týždňa opäť otvorili. Netýka sa to však mesta New York, kde „sú čísla horšie“. „Chceme obnoviť ekonomiku, to sa však nedá len tým, že v to budeme dúfať,“ vyjadril sa guvernér.

Každý región bude mať kontrolnú skupinu zodpovednú za monitorovanie prípadov. Politik zároveň vyzval obyvateľov, aby aj oni prispeli k ukončeniu krízy a nosili tvárové masky, dodržiavali sociálny odstup a umývali si ruky. „Nosenie tvárových masiek sa musí stať každodennou realitou,“ dodal.