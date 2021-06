V štatistikách vyšší počet samovrážd pre pandémiu nevidno, podľa psychologičky ešte len začnú pribúdať

Pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku v minulom roku doslova uväznila milióny ľudí v ich bytoch a domoch. Nie všetky domovy sú však bezpečné a láskyplné miesta, aj preto psychológovia a sociológovia očakávali problémy.

Linka dôvery Nezábudka, Národná linka na pomoc ženám zažívajúcim násilie, ako aj Liga za duševné zdravie upozorňovali na zvýšený počet telefonátov od zúfalých žien aj detí. Predpokladalo sa preto, že by mohol narásť aj počet samovrážd.

Ako však ukazuje najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku nestúpol. Menej bolo hlásených dokonca aj samovražedných pokusov.

Vekové rozloženie

„Z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008,“ uvádza NCZI na svojich stránkach. V roku 2020 bolo nahlásených celkovo 489 samovrážd, čo je o deväť prípadov menej ako v predchádzajúcom roku.

Nič sa nezmenilo ani v súvislosti s pohlaviami, smrť si dobrovoľne zvolilo opäť výrazne viac mužov (409) ako žien (80). Najviac samovrážd vlani spáchali muži vo vekových kategóriách 40 až 49 rokov, následne 50 až 59 rokov.

U žien evidujeme najviac samovrážd vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov a vo veku nad 70 rokov. Pri hodnotení údajov prepočítaných na 100-tisíc mužov či žien danej vekovej kategórie zaznamenalo NCZI najviac samovrážd práve u seniorov a senioriek v tomto veku.

Niektorí by mohli predpokladať, že to súvisí s osamelosťou, ktorú museli seniori počas lockdownov zažívať, no podobné údaje NCZI zaznamenalo aj v minulých rokoch. Nejde teda o trend súvisiaci s koronavírusom.

Vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov si vzalo život jedno dievča, u tínedžerov vo veku 15 až 19 rokov spáchalo samovraždu sedem chlapcov a štyri dievčatá. V porovnaní s minulými rokmi sú to takisto pomerne konštatné čísla.

Depresie a úzkosť

Zdá sa teda, že vekové zloženie samovrahov, ani celkový počet samovrážd, pandémia napriek predpokladom odborníkov výrazne neovplyvnila. Psychologička Petra Ferenčíková však s týmto tvrdením nesúhlasí.