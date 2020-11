Vakcína na COVID-19 je na dosah. Kto za ňou stojí?

Svet tento týždeň potešila správa o tom, že vakcína proti COVID-19 od spoločností Pfizera BioNTech je na 90% úspešná – aspoň tak to vyzerá podľa doterajších klinických testov. Pozreli sme sa na to, komu za to vďačíme.

Kto stojí za vakcínou?

Vakcínu financuje americký farmaceutický gigant, ktorý už 25 rokov pôsobí aj na Slovensku. Ide o jednu z najväčších a najstarších farmaceutických spoločností, ktorá je zameraná na výskum a vývoj nových liekov. Avšak za vývojom vakcíny stojí nemecká spoločnosť BioNTech, ktorú založil v roku 2008 manželský pár.

Deti tureckých imigrantov zo skromných pomerov, 55-ročný profesor Uğur Şahin a 53-ročná lekárka Özlem Türeciová, aktuálne vďaka vakcíne patria medzi stovku najbohatších Nemcov.

Nenápadná budova spoločnosti BioNTech v nemeckom meste Mainz. Utorok, 10. novembra 2020. Foto: SITA/AP Photo/Michael Probst

V začiatkoch sa manželia venovali výskumu rakoviny. Rakovina je zákerná choroba, aj metódy boja proti nej musia byť teda sofistikované. Vedci po celom svete preto vyvíjajú DNA nanostroje pre génovú terapiu nádorov. Tá spočíva vo vložení špecifickej nukleovej kyseliny do bunky pacienta, pričom nukleová kyselina v tomto prípade funguje ako liek na chorobu. DNA nanostroj jednoducho zacieli na mRNA kľúčových génov bunky a bude sa dať v zásade použiť na liečbu akéhokoľvek typu rakoviny.

Rýchly spád

Práve mRNA sa v BioNTechu venujú a práve to sa ukázalo ako kľúč k vývoju vakcíny na COVID-19. Keď si v januári Şahin prečítal o novom koronavíruse z čínskeho Wuhanu, pochopil význam svojho výskumu a poveril 500 zamestnancov, aby sa okamžite začali vakcíne venovať. V marci získal ako spojenca Pfizer a čínskeho výrobcu liekov, spoločnosť Fosun Pharma. Dnes stoja na prahu globálnej zmeny v boji proti novému koronavírusu.

Vakcína Pfizeru a BioNTechu patrí k desiatim potenciálnym kandidátom v poslednom štádiu testovaní na svete. Štyri z nich sú v USA. Ďalšiu, s názvom CoronaVac, vyvíja čínska biofarmaceutická spoločnosť Sinovac Biotech. Táto vakcína však spôsobila nečakaný rozruch, nakoľko jeden z dobrovoľníkov, ktorý sa zúčastňoval na štúdii, zomrel. Úrady síce potvrdili, že jeho úmrtie nesúviselo s vakcínou, avšak brazílska vláda klinické testy aj tak pozastavila. Brazília patrí medzi pandémiou najhoršie zasiahnuté krajiny na svete.

Bude vakcín dosť?

Na vakcínu od Pfizeru si brúsia zuby aj Briti či Španieli. Vedúca pracovnej skupiny britskej vlády pre vakcináciu Kate Binghamová chce okrem domácej vakcíny, ktorú vyrába Oxfordská univerzita a farmaceutická spoločnosť AstraZeneca, použiť aj 10 miliónov dávok od Pfizera. Španielsko chce touto vakcínou rovnako zaočkovať najmenej 10 miliónov ľudí. Význam posledných správ je značný aj po finančnej stránke. Globálne akciové trhy po povzbudzujúcej správe o vývoji vakcíny proti koronavírusu okamžite stúpli.

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo Foto: SITA/AP Photo/Mark Lennihan, File

Napriek tomu sa Američania s distribúciou vakcín neponáhľajú. Dôvodom je aj politická situácia. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo tvrdí, že krajina by nemala pokračovať v distribučných plánoch prezidenta Donalda Trumpa. Hoci úspech spoločnosti Pfizer považuje za „dobrú správu“, to, že by Trumpova administratíva mala plánovať v tomto smere ďalšie kroky, považuje za „správu zlú“. V tomto názore ho podľa jeho vlastných slov podporujú aj iní guvernéri.

Politický kapitál

Veľkej podpory sa však nakoniec nedočkal. Po odvysielaní rozhovoru na stanici ABC sa k jeho postoju vyjadril senátor Ben Sasse a zdôraznil, že „všetci – republikáni, demokrati aj apolitickí ľudia – by mali byť spoločne nadšení z možnosti účinnej vakcíny“. Guvernérovi Cuomovi odkázal„, že budú „potrebovať všetkých na jednej palube, aby sme vakcínu čo najrýchlejšie distribuovali“ a dodal, že „nehanebné politizovanie je nebezpečné a hlúpe“.

Cuomo mal s prezidentom Trumpom dlhoročné spory. Jeho hlavná výčitka voči distribučnému plánu súvisí s tým, že vakcináciu zariadia „súkromní poskytovatelia, ktorí opäť vylúčia všetky komunity, ktoré boli vynechané aj prvýkrát, keď ich COVID pustošil“.

Guvernér New Yorku bol sám kritizovaný za konanie v začiatkoch pandémie, keď dovolil obyvateľom domovov sociálnych služieb po hospitalizácii z dôvodu ochorenia na COVID-19 vrátiť sa naspäť bez toho, aby si overil, či už nie sú pre okolie infekční a či sú v stabilizovanom zdravotnom stave. Vďaka jeho smernici, ktorá takéto testovanie neumožnila ani samotným domovom, zomreli v opatrovateľských zariadeniach tisíce pacientov. Štatistiky Cuomo doteraz nezverejnil.