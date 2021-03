Vakcína od AstraZeneca je bezpečná, Európska lieková agentúra ju odporúča naďalej používať

aktualizované 18. marca 18:06

Európska lieková agentúra (EMA) odporúča naďalej používať vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Podľa šéfky EMA Emer Cookeovej experti spomenutej organizácie dospeli k záveru, že v súvislosti s touto očkovacou látkou neexistuje dôvod na obavy.

„Naše vedecké stanovisko je, že táto vakcína je bezpečnou a účinnou alternatívou,“ uviedla Cookeová počas štvrtkového podvečerného brífingu.

Pozitíva prevažujú nad rizikami

Pochybnosti o vakcíne AstraZeneca nastali po tom, ako sa objavili správy, že u niektorých zaočkovaných mohla spôsobiť problémy so zrážanlivosťou krvi. Pri takýchto zrazeninách existuje riziko, že by sa v tele mohli uvoľniť a putovať do srdca, mozgu alebo pľúc, čo by mohlo spôsobiť mŕtvicu, infarkt alebo iné ťažkosti.

„Pozitíva vakcíny prevažujú nad rizikami. Vylučujeme spojitosť tromboembolických prípadov s jej podaním,“ dodala Cookeová.

Uvedené stanovisko EMA by mohlo opätovne otvoriť cestu pre ďalšie používanie vakcíny vo viacerých európskych štátoch vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska, ktoré v uplynulých dňoch pozastavili jej aplikovanie.

Odporúčajú zvyšovať povedomie lekárov a príjemcov

Cookeová podotkla, že EMA „nemôže stopercentne vylúčiť súvislosť“ medzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín a vakcínami. Experti podľa nej odporúčajú zvyšovať povedomie lekárov a príjemcov o možných rizikách. EMA odporučila pridať k popisu vakcíny informácie o týchto prípadoch, aby zdravotnícki pracovníci a pacienti vedeli o takýchto vzácne sa vyskytujúcich krvných zrazeninách.

Ako Cookeová ďalej doplnila, vakcína ukázala najmenej 60-percentnú účinnosť počas klinických skúšok. „Dôkazy zo skutočného prostredia naznačujú, že účinnosť by dokonca mohla byť ešte vyššia,“ skonštatovala 59-ročná Írka.

Briti nemajú dôkazy o vzniku zrazenín z vakcíny

Britský Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) sa vo štvrtok vyjadril, že ľudia by naďalej mali dostávať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Úrad to konštatoval po preskúmaní údajov o pacientoch, u ktorých sa po očkovaní objavili problémy s krvnými zrazeninami. Úrad uviedol, že neexistujú dôkazy, že by vakcína spôsobovala krvné zrazeniny v žilách.

Úrad uviedol, že naďalej pokračuje skúmanie piatich správ o zriedkavých krvných zrazeninách v mozgu. Tieto ťažkosti, ktoré môžu vznikať prirodzene, boli hlásené v menej ako jednom prípade na milión zaočkovaných ľudí a nezistila sa príčinná súvislosť. „MHRA naďalej tvrdí, že prínosy vakcín proti ochoreniu COVID-19 stále prevažujú nad akýmikoľvek rizikami a verejnosť by mala pokračovať vo vakcinácii,“ uviedol úrad.