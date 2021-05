Vakcína od Sanofi a GSK vyvolala silnú imunitnú odpoveď, očkovať by sa ňou mohlo ešte v tomto roku

Potenciálna vakcína proti koronavírusu od spoločností Sanofi a GlaxoSmithKline poskytla v predbežných skúškach silnú imunitnú odpoveď u všetkých vekových skupín dospelých. To podporuje optimizmus, že očkovacia látka od týchto firiem by sa mohla ešte tento rok zapojiť do globálneho boja proti pandémii ochorenia COVID-19.

Podľa výsledkov zverejnených v pondelok mali osoby zaočkované dvomi dávkami preukázateľné protilátky podobne ako ľudia, ktorí sa z choroby zotavili. Výrobcovia liekov uviedli, že v najbližších týždňoch plánujú začať s ďalšou fázou testov i výrobou, pričom do konca tohto kalendárneho roka by chceli získať súhlas regulačných úradov na podávanie vakcíny.

Vakcína Sanofi-GSK bola dôležitou súčasťou očkovacej stratégie Európskej únie. Presadzovala ju predovšetkým vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Museli ju však prehodnotiť po tom, ako prvotné testy odhalili, že u starších osôb nevyvoláva dostatočnú imunitnú odpoveď.

Spoločnosti plánujú ročne vyrobiť až miliardu dávok a podpísali už dohody o dodávkach do USA, Kanady a rozvojových krajín.