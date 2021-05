Vakcinácia v amerických domovoch dôchodcov chráni aj nezaočkovaných, ukázal výskum

Výskum v 280 domovoch dôchodcov v 21 štátoch v rámci USA ukázal, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 reálne chránia ich obyvateľov, ktorí bolo zaočkovaní, ale aj tých, ktorým vakcínu nepodali.

Medzi obyvateľmi domovov dôchodcov, ktorí boli zaočkovaní, malo pozitívne testy v období do dvoch týždňov po podaní druhej dávky len približne jedno percento.

Väčšina bez symptómov

V období, ktoré nasledovalo po uplynutí dvoch týždňov od úplného zaočkovania, bolo pozitívne testovaných iba 0,3 percenta.

Uviedli to výskumníci z Brownovej Univerzity v článku, ktorý zverejnili v časopise New England Journal of Medicine. U väčšiny z pozitívne testovaných sa pritom neprejavili žiadne symptómy.

Z výskumu zároveň vyplýva, že vakcinácia v domovoch dôchodcov chráni aj tých, ktorí neboli zaočkovaní.

Nakazil sa iba zlomok

Počas prvých dvoch týždňov od prvej vakcinácie, bolo medzi nezaočkovanými obyvateľmi domovov dôchodcov 4,3 percenta pozitívne testovaných.

Avšak v období po uplynutí 42 dní od vakcinácie bolo medzi nezaočkovanými obyvateľmi domovov dôchodcov pozitívne testovaných len 0,3 percenta tých, ktorí neboli zaočkovaní.