Vakcínu od Johnson & Johnson začali testovať na tínedžeroch, štúdia je zameraná na účinnosť i bezpečnosť

Spoločnosť Johnson & Johnson začala testovať svoju vakcínu proti koronavírusu na dospievajúcich tínedžeroch vo veku 16 a 17 rokov. Tých pridajú k aktuálnej štúdii realizovanej na dospelých, ktorú začali vlani v septembri.

Farmaceutická spoločnosť z New Brunswicku v americkom štáte New Jersey chce následne po preskúmaní počiatočných údajov rozšíriť štúdiu aj na dospievajúcich vo veku od 12 do 15 rokov. V budúcnosti by chceli testovať vakcínu aj na tehotných ženách a deťoch.

Podľa firmy Johnson & Johnson prví tínedžeri sú zaregistrovaní vo Veľkej Británii a Španielsku. Pribudnú však aj mladí ľudia zo Spojených štátov, Kanady, Holandska, Brazílie a Argentíny.

Štúdia testuje bezpečnosť a účinnosť jednodávkového aj dvojdávkového režimu vakcíny, pričom dvojdávkové režimy skúmajú v intervaloch jeden, dva a tri mesiace po prvom podaní.