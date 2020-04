Vakcínu proti koronavírusu začne na desiatkach dobrovoľníkov testovať ďalšia americká firma

Druhá americká spoločnosť začne testovať vakcínu proti novému koronavírusu. Spoločnosť Inovio Pharmaceuticals v pondelok uviedla, že dostala úradné povolenie na uskutočnenie testov na vzorke 40 zdravých dobrovoľníkov. Bezpečnostné testy sa uskutočnia vo Philadelphii a v Kansas City v americkom štáte Missouri.

Potrebné budú väčšie testy

Ide o prvý krok, ktorý má overiť dostatočnú bezpečnosť vakcíny. Potrebné však budú väčšie testy, aby bolo jasné, či je aj funkčná.

Avšak aj v prípade, že výskum bude bezproblémový, bude podľa odhadov trvať viac než rok, než bude akákoľvek vakcína všeobecne dostupná.

V marci začali v USA už s klinickým testovaním inej vakcíny proti koronavírusu. Vyvinula ju biotechnologická spoločnosť National Institutes of Health and Moderna Inc. Testovanie sa uskutočňuje v meste Seattle v štáte Washington.

Vakcínu vyvíja viacero tímov

O vytvorenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa snažia početné tímy výskumníkov na celom svete. Dôležité pritom je, že sa usilujú vyvinúť iné druhy vakcín s pomocou nových technológií.

To by mohlo nielen urýchliť ich výrobu v porovnaní s tradičnými vakcínami, ale mohli byť byť tiež účinnejšie.

V Spojených štátoch sa novým koronavírusom nakazilo doteraz vyše 337-tisíc osôb a takmer 10-tisíc mu už podľahlo.