Vakcíny proti COVID-19 by sa mohli vyrábať na Slovensku. Krajčí potvrdil, že začali rokovať s Pfizerom a Modernou

Slovenská republika v rámci Národnej očkovacej stratégie proti ochoreniu COVID-19 plánuje postupne zaočkovať 65 percent obyvateľov, čo predstavuje približne tri milióny Slovákov. Kedy to však bude?

Dodávky vakcín neprichádzajú v takom tempe, ako výrobcovia sľubovali a krajiny Európskej únie (EÚ) už s nimi medzitým začali medzi sebou obchodovať. Riešením pre Slovensko by mohla byť výroba vakcín na našom území.

Slovenská spoločnosť AXON Neuroscience pracuje na vlastnej vakcíne proti vírusu SARS-CoV-2, avšak nezdá sa, že by sa k výsledku dostali v rozumnom čase.

Domáca výroba

„Podľa medializovaných informácií slovenskí vedci vyvíjajúci vakcínu nedostali od štátu nejakú výraznejšiu podporu, čo je určite jeden z dôvodov, prečo tu výskum nenapreduje tak rýchlo, ako u premiantov v zahraničí,“ myslí si Dušan Zachar.

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) tiež tvrdí, že pri vývoji a výrobe vakcíny ide o celosvetovú súťaž, kde finančne, kapacitne či odborne „slabší“ nemajú šancu. Podľa Zachara zaostávajú a je tam riziko, že ich investícia nebude efektívna.

Cestou by mohlo byť začlenenie slovenského tímu do medzinárodnej spolupráce, kde je „silný“ partner. Ako hovorí analytik INEKO, pomohlo by to dosiahnuť efekt zdieľania kapacít a know-how a minimalizovalo by sa tým riziko neúspešnej investície.

Rokovania s farmafirmami

Šancou pre Slovensko by mohla byť dohoda so spoločnosťami, ktoré už vakcíny vyrábajú. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) o tejto možnosti hovoril už v polovici januára.

Pre portál v Zdravotníctve.sk potvrdil, že štát má eminentný záujem, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny od konzorcia Pfizer a BioNTech, ako aj od spoločnosti Moderna.