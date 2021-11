Vakcíny zachránili pred smrťou takmer pol milióna európskych seniorov, tvrdí štúdia WHO a ECDC

Zavedenie vakcín proti ochoreniu COVID-19 dosiaľ v Európe pomohlo zachrániť životy takmer pol milióna seniorov.

Referuje o tom web euronews.com s odvolaním sa na najnovšiu štúdiu európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Vakcíny zachránili takmer pol milióna seniorov

Údaje z 33 krajín naznačujú, že od začiatku ich zavedenia vakcíny priamo zachránili najmenej 470-tisíc ľudí, ktorí dosiahli vek 60 rokov. Štúdia nezahŕňa životy zachránené očkovaním u osôb mladších ako 60 rokov, ani životy zachránené nepriamym účinkom vakcinácie.

Tieto čísla vypočítali odhadom počtu úmrtí, ktoré by nastali, keby nebolo vakcín, s použitím skutočných týždenných evidovaných počtov úmrtí. Údaj takmer pol milióna ľudí predstavuje rozdiel medzi týmto odhadom a počtom potvrdených úmrtí na COVID-19 v období od vlaňajšieho decembra do novembra tohto roka.

Očkovanie znížilo počet úmrtí o polovicu

Vedci stojaci za štúdiou odhadli, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zachránilo v uvedenom období 469 186 ľudských životov vo vekovej kategórii 60+. Údaje tiež naznačujú, že očkovanie znížilo očakávaný počet úmrtí približne o polovicu.

„Teraz môžeme kategoricky povedať, že bez vakcín proti COVID-19 ako nástroja na potlačenie tejto pandémie by zomrelo oveľa viac ľudí,“ povedal riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge a zdôraznil, že všetky európske krajiny by mali čo najskôr dosiahnuť vysokú mieru zaočkovanosti v rizikových skupinách.