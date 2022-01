Variant omikron zrejme nie je posledný, podľa WHO stále existujú ideálne podmienky pre vznik nových mutácií

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varuje, že vo svete stále zostávajú ideálne podmienky pre vznik nových variantov koronavírusu.

Podľa jeho slov je nebezpečné predpokladať, že variant omikron je posledný alebo, že „sme v záverečnej etape“.

Generálny riaditeľ WHO však pripustil, že akútna fáza pandémie by sa mohla tohto roku skončiť, ak sa splnia niektoré kľúčové ciele.

„Môžeme ukončiť šírenie ochorenia COVID-19 ako globálnu zdravotnícku núdzovú situáciu a môžeme to dosiahnuť v tomto roku,“ splnením cieľa WHO zaočkovať 70 percent populácie každej krajiny do polovice tohto roka so sústredením sa na najohrozenejších ľudí, povedal šéf WHO.

Zlepšiť podľa neho treba aj testovanie a tempo sekvenovania, aby sa pozornejšie mapovalo šírenie vírusu a objavujúce sa varianty.

„Je pravda, že v dohľadnej budúcnosti budeme žiť s ochorením COVID-19,“ povedal Tedros. Dodal však, že „naučiť sa žiť s ochorením COVID-19 nemôže znamenať, že dovolíme vírusu voľne sa šíriť. Nemôže to znamenať, že akceptujeme takmer 50-tisíc úmrtí týždenne na chorobu, ktorej sa dá predísť a dá sa liečiť“.