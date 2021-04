Vďaka monitorovaniu splaškov, ktoré najvrhuje Lengvarský, sa budeme testovať menej. Kedy to bude?

Pravidelné monitorovanie mikroorganizmov a patogénov v odpadových vodách môže pomôcť v boji proti vírusu SARS-CoV-2. Týmto spôsobom by sa dalo zistiť nielen to, aké varianty koronavírusu na Slovensku máme, ale aj to, kde vzniknú nové ohniská.

V splaškoch sa totiž vírus objaví skôr, ako infikovaný človek, a teda prenášač, vôbec zistí, že sa vírusom SARS-CoV-2 nakazil. Odborníci by tak boli schopní včas zasiahnuť a zastaviť šírenie ochorenia COVID-19 vďaka cielenému testovaniu v konkrétnej oblasti.

O projekte monitoringu odpadových vôd začal minulý týždeň hovoriť aj nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Vývojom detekčných testov sa pritom už od februára tohto roka zaoberá Slovenská akadémia vied (SAV).

Detekčné testy

Výskumná činnosť Domenica Pangalla a Zuzany Kisovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV je zameraná na vyhľadávanie virálnych a bakteriálnych patogénov v odpadových vodách, o ktorých predpokladajú, že sú prvotným krokom v rýchlemu odhaleniu ohnísk.

Okrem objavenia SARS-CoV-2 sa v rámci projektového zámeru sústredia na vyvinutie a optimalizovanie protokolu pre detekciu multirezistentných baktérií voči antibiotikám.

„V tomto čase nám slúži SARS-CoV-2 ako modelový systém pre vývin spoľahlivých DNA a RNA extrakčných metód z odpadových vôd, ktoré by sa mohli použiť pri ďalších možných epidémiách,“ uviedli pre portál vZdravotníctve.sk.

Ich cieľom je získanie čistej nukleovej kyseliny bez vplyvu inhibítorov, t.j. látok, ktoré zastavujú alebo výrazne spomaľujú chemické reakcie a ktoré sú prítomné v odpadových vodách.

Potrebujeme optimalizovať

Samotné testy však ešte 100-percentne pripravené nie sú. „Čo sa týka SARS-CoV-2, analyzovali sme viaceré vzorky odpadových vôd, skríning odhalil pozitivitu iba v niektorých prípadoch,“ uvádza Pangallo.

Znamená to, že vedci z Ústavu molekulárnej biológie, Virologického ústavu SAV a Výskumného ústavu vodného hospodárstva sa v rámci spolupráce musia naďalej venovať optimalizácii detekčných systémov.

Na projekte, ktorý by mal trvať ešte dva roky, spolupracujú s National Cheng Kung University na Taiwane. Vyvinuté metódy majú totiž v budúcnosti slúžiť nielen na odhalenie vírusov, ale aj na hĺbkovú analýzu mikrobiálnych spoločenstiev v odpadových vodách.

Rezort zdravotníctva sa na SAV so žiadosťou o spoluprácu na projekte monitorovania odpadových vôd neobrátil, ako potvrdil Pangallo: „Naše laboratórium nemá zatiaľ žiadnu spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR.“

Referenčné centrum

Monitoringu odpadových vôd sa bude venovať Národné referenčné centrum pod Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ako pre portál vZdravotníctve.sk potvrdila hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.