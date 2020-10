Vedci objavili skrytú "zbraň" tuku. Ľudskému organizmu pomáha bojovať proti infekciám

Kvapky tuku v bunkách pomáhajú ľudskému organizmu brániť sa proti infekciám. Tvrdí to nová štúdia The University of Queensland, na ktorej sa podieľal medzinárodný tím odborníkov.

Spoluautor Robert Parton hovorí o skrytej zbrani buniek. „Doteraz sme si mysleli, že baktérie sa tukovými kvapkami len živia. Teraz sme však prišli na to, že tieto kvapky slúžia na boj medzi patogénmi a našimi bunkami. Bunky vyrábajú toxické proteíny, ktoré ukladajú do tukových kvapôčok a prostredníctvom nich bojujú s nepriateľom,“ ozrejmil.

Boj proti odolným baktériám

Odborníci sa snažia nájsť nové spôsoby liečby v súvislosti s narastajúcim počtom baktérií rezistentným voči antibiotikám.

Jednou z možností je zvýšenie prirodzenej obranyschopnosti tela. „Zistili sme, že po infekcii bielych krviniek nazývaných makrofágy, sa tukové kvapky presúvajú do tej časti bunky, kde sa nachádza baktéria,“ povedal spoluautor Matt Sweet.

Bakteriálne infekcie takisto menia spôsob, ako biele krvinky využívajú energiu. „Tukové kvapky môžu slúžiť aj ako zdroj energie pre mitochondrie, a to v prípade nedostatku iných živín,“ dodal Sweet. „Počas infekcie sa tukové kvapky vzďaľujú od mitochondrií a útočia na baktérie, čím menia metabolizmus bunky,“ vyjadril sa.

Ďalšie výzvy

Podľa Partona je ďalším cieľom výskumníkov zistiť, ako tukové kvapky útočia na baktérie. „Pochopením prirodzenej obranyschopnosti tela môžeme vytvoriť nové spôsoby liečby, ktoré sa v boji proti infekciám odolným voči liekom nespoliehajú na antibiotiká,“ uzavrel.