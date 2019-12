Vedci vyvíjajú antikoncepciu, ktorú stačí užívať len raz do mesiaca

Americkí vedci vyvíjajú antikoncepčnú kapsulu, ktorú stačí užiť len raz do mesiaca. Nová kapsula potiahnutá želatínou, ktorá má tvar šesťramennej hviezdy, by mohla pomôcť zabrániť nechcenému tehotenstvu, ktoré by inak bolo následkom toho, že si užívateľka zabudla dať svoju bežnú dávku antikoncepcie.

V žalúdku dokáže podľa odborníkov vydržať niekoľko týždňov po prehltnutí a v tom čase pomaly vypúšťa hormóny, ktoré zabraňujú otehotneniu. Na lieku pracujú výskumníci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT).

Testy na prasatách dopadli nádejne

Vedci tvrdia, že testy na prasatách preukázali, že kapsula má rovnaký účinok ako branie bežnej orálnej antikoncepcie každý deň.

„ Dúfame, že táto práca, vôbec prvý príklad mesiac účinkujúcej tabletky alebo kapsuly, o ktorom vieme, raz povedie k potenciálnym novým spôsobom a možnostiam v oblasti zdravia žien,“ vyjadril sa spoluautor štúdie Robert Langer.

Výskum zväčša financovala nadácia Billa a Melindy Gatesových. Výskumný tím vyzvala, aby vyvinul novú dlhotrvajúcu antikoncepciu, ktorá by znížila riziko nechcených tehotenstiev.

Postupné uvoľňovanie liečiva

Aby to fungovalo, vedci pri vývoji hľadali materiály, ktoré by dokázali vydržať vo vysoko kyslej tekutine. Zistili pritom, že by na ramená a ústrednú časť kapsuly mohli využiť dva druhy polyuretánu.

Keď sa kapsula dostane do žalúdka, rozbalí sa a usadí. Liečivo v nej sa potom riadenou rýchlosťou postupne uvoľňuje.

Kapsula je vyvinutá tak, že sa po troch alebo štyroch týždňoch rozpadne a opustí telo cez tráviaci trakt.

Foto: MIT

Tím podľa Langera robí ďalší výskum, ktorého cieľom je uspôsobiť kapsulu pre testy na ľuďoch. Tie by podľa neho mohli byť možné v priebehu troch až piatich rokov.

Orálna antikoncepcia je jednou z najpoužívanejších antikoncepčných metód na svete. Je vysoko účinná. Pri jej správnom užívaní otehotnie ročne len každá stá žena, uvádza nezisková organizácia Planned Parenthood.

Ako informuje spravodajská televízia CNN, nie je to po prvý raz, čo vedci testovali podobný systém dávkovania liekov. Rovnaký vedecký tím v minulosti už testoval želatínové kapsule s liečivami proti malárii a HIV.