Vedec Žilka o budúcnosti s COVIDom: Slovensko možno nebude mať vlastnú vakcínu, ale môže mať vlastný liek

Koncom minulého roka biotechnologická spoločnosť AXON Neuroscience informovala, že v súvislosti s vývojom vakcíny úspešne otestovali terapeutické protilátky na živom víruse SARS-CoV-2. Ocitli sme sa tak o krok bližšie k vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorá by mohla Slovensku zabezpečiť sebestačnosť v boji proti koronavírusu.

Ako však v rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk povedal vedecký riaditeľ spoločnosti Norbert Žilka, v AXONe sa nakoniec rozhodli vydať iným smerom. Aj keď plány ohľadom slovenskej vakcíny ešte nie sú úplne pochované.

V týchto dňoch ste na svetovej biotechnologickej konferencii predstavili vašu novinku – liek proti ochoreniu COVID-19. Máte s ním vraj zatiaľ veľmi dobré výsledky. Čo to znamená?

Pre nás to znamená, že máme v rukách takzvanú druhú generáciu terapeutických protilátok proti COVID-19. Ukázalo sa, že naše protilátky sú skutočne schopné zastaviť a znepríjemniť život mnohým novým variantom SARS-CoV-2, o ktorých dnes vieme. Naviac, čo je pre nás veľmi potešujúca správa, tieto protilátky fungujú aj v živom organizme. Dokázali sme zastaviť šírenie vírusu v animálnom modeli v spolupráci s našimi kolegami z Českej akadémie vied.

Zatiaľ máme len priebežné výsledky, tie sú však čiernobiele. To znamená, že vidíme jednoznačný efekt. Dnes sa začíname sústreďovať na dolaďovanie ďalších analýz, aby sme našli najnižšiu možnú terapeutickú dávku, ktorú potom budeme perspektívne používať u ľudí. Chceme si tiež otestovať jej intranazálne podanie, teda vdychovaním, čím sa výrazne líšime od konkurencie.

Predpokladám, že inhalovanie znamená, že sa bude používať nástroj podobný tomu, aký používajú napríklad astmatici, čím by mohla byť liečba výrazne lacnejšia? O koľko?

Ja to porovnám priamo s liekmi, ktoré sú v našej kategórii, čiže nie s malými molekulami, ale s protilátkami. Dnes máme, pokiaľ viem, schválené tri lieky, ktoré sú na báze monoklonálnych protilátok a všetky tri sa podávajú intravenózne, teda priamo do žily. Výroba protilátok nie je lacná záležitosť, náklady na pacienta sa pohybujú okolo 1 500 až 2 000 eur.

Problém je v tom, že keď sa látka podáva do krvi, tak len veľmi malá časť protilátok sa dostane z krvi do pľúc, teda na miesto, kde je potrebné atakovať vírus. Podľa niektorých informácií je to 500 až 1 000-krát nižšie množstvo v porovnaní s tým, čo vidíme v krvi. Preto si myslíme, že keď pôjdeme cestou inhalácie, tak vieme ušetriť celkové množstvo aplikovaných protilátok. Protilátky budú podané priamo do dýchacieho systému, kde si nájdu svoj cieľ a eliminujú ho priamo na mieste, kde to potrebuje pacient, ktorý je zasiahnutý infekciou.

Naše momentálne predpoklady sú, že cena sa bude pohybovať do 500 eur v rámci jednej terapie. Samozrejme, v čase sa to môže ešte zmeniť a náklady sa môžu ešte perspektívne znižovať.

Žiadna momentálna liečba, respektíve terapia v súvislosti s ochorením COVID-19, nie je jednorazová záležitosť, lieky treba podávať pravidelne a u lekára. Bude váš liek fungovať aj tak, že si ho pacient bude môcť zobrať doma?

Je to náš hlavný cieľ, aby terapia bola jednoduchá. Samozrejme, na začiatku musíme začať s tým, že zariadenia, ktorým hovoríme nebulizátory a ktoré vyrábajú paru, v ktorej sú protilátky, sa budú využívať najprv v nemocnici. V rámci klinického skúšania sa protilátky budú podávať pod dohľadom lekárov, ale perspektívne, ak bude terapia schválená, tak je možné, že si ju budú môcť pacienti podávať sami doma.

Naviac sa ukazuje, že tento prístup môže byť preventívny. Terapia by sa mohla podávať ľuďom, ktorí sú v rizikovej skupine, napríklad zdravotníci, ktorí sú vystavení každý deň veľkému riziku infekcie. Toto sú ďalšie alternatívy, ktoré sú na stole a ktoré nebulizátor poskytuje.

Všetky firmy zacielené na protilátkovú terapiu sa uchádzajú o rovnakých výrobcov. Je potrebné mať dobré vyjednávacie pozície, čo mi našťastie, v tejto chvíli ešte stále máme. Za nami je minulosť, vyvíjame vakcínu proti Alzheimerovej chorobe, máme k dispozícii humanizovanú protilátku, čiže my sme už za tie roky strávili veľa času diskusiami s odborníkmi a firmami, ktoré poskytujú služby v danej oblasti.

Lenže konkurencia nespí, preto je pre nás v tejto chvíli najdôležitejšie získať finančné prostriedky, ktoré by nám pomohli proces výrazne urýchliť. Tým, že máme presne alokované finančné prostriedky, tak nevieme ísť takou rýchlosťou, ako by sme si želali. Našim cieľom je preto, aj v rámci konferencie BIO DIGITAL, ktorá práve prebieha, nájsť strategického partnera, ktorý nám pomôže protilátky doviesť do víťazného konca. Minimálne teda do konca prvej fázy klinického skúšania, kde ukážeme, že sú bezpečné a bude tam aj náznak účinnosti, alebo hneď v následnej fáze klinického skúšania potvrdíme plnú účinnosť terapie.

Takže ďalšia fáza už je testovanie na ľuďoch?

Medzitým nás ešte, samozrejme, čakajú dielčie úlohy. To znamená, že musíme prejsť toxikologickými štúdiami na zvieratách. Máme už všetko pripravené, projektové plány s vybranými firmami, vieme presne, ako ten proces máme realizovať. Poznáme celé „kolečko“, ktoré musíme absolvovať predtým, ako pôjdeme za regulačnými orgánmi, aby sme dostali zelenú na vstup do prvej fázy klinického skúšania.

Regulátora teraz konkrétne myslíte ktorého?

V prvom kole nejdeme priamo cez EMA (pozn. Európska lieková agentúra), je to len prvá fáza klinického skúšania. Otvorene priznávame, že zatiaľ sme v diskusiách s nemeckým regulátorom, lebo s nimi máme veľmi dobré skúsenosti z minulosti. Je tam množstvo špičkových odborníkov, ktorí nám dajú hneď spätnú väzbu, čo práve teraz veľmi potrebujeme. Od nich sme získali schválenie na vakcínu proti Alzheimerovej chorobe.

Samozrejme, nevylučujeme ani ŠÚKL (pozn. Štátny ústav pre kontrolu liečiv), aj ten je v hre, ale v istom momente sa budeme musieť rozhodnúť, v koľkých krajinách zbehneme prvú fázu. Tá je relatívne malá, bavíme sa o nejakých 50 až 60 ľuďoch.

Čiže skôr to vyzerá, že liek budete skúšať na nemeckých pacientoch.

Určite veľmi intenzívne uvažujeme, že by sme išli tou cestou.

Vráťme sa ešte k financovaniu. Hovoríte, že výroba protilátok je drahá záležitosť a že si hľadáte finančných partnerov. Prebieha aj nejaká komunikácia so štátom, či už s ministerstvom zdravotníctva alebo inou štátnou inštitúciou?

Musím úprimne povedať, že za posledné tri mesiace sme absolvovali niekoľko stretnutí, či už na úrovni jednotlivých ministerstiev alebo priamo s niektorými poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci majú obrovskú ochotu nám pomôcť a hľadajú cesty, ako by sa Slovensko mohlo zapojiť do financovania. Momentálne veľmi intenzívne prebiehajú diskusie na rôznych úrovniach a skutočne cítime podporu z viacerých strán. Len v tejto chvíli, žiaľ, nie sú úplne optimálne nastavené systémy tak, aby sme okamžite dostali nejaké finančné prostriedky.

Hovoríte, že posledné tri mesiace prebieha intenzívna komunikácia, znamená to, že to súvisí so zmenou ministra zdravotníctva?