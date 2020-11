Vedenie košickej nemocnice môže pokračovať v ozdravnom procese, dostalo dôveru ministerstva

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes zverejnilo výsledky výberového konania na nové vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. Po úspešnom výberovom konaní pokračuje ako generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš spolu s výkonnými riaditeľmi Martinom Paulom a Petrom Kizekom. Informovala o tom Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP Košice.

Pribudne moderný urgentný príjem

„Nové vedenie druhej najväčšej nemocnice na Slovensku má ambíciu vrátiť Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach meno excelentného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Budeme pokračovať v ozdravnom procese, ktorý sme začali pred pár mesiacmi. Finančné zdroje, ktoré nemocnica má, budeme využívať efektívne,“ uviedol generálny riaditeľ Vladimír Grešš.

Cieľom nového vedenia UNLP Košice je znížiť dlh a naštartovať modernizačné procesy a obnovu nemocnice. Krátkodobý plán rozvoja počíta so zriadením druhej nemocničnej lekárne, takisto s otvorením výdajne zdravotníckych pomôcok či finalizáciou digitalizácie RTG pracovísk nemocnice.

„V areáli na Tr. SNP by mal pribudnúť moderný urgentný príjem, ktorý zabezpečí centralizáciu zdravotnej starostlivosti o akútneho pacienta, keďže v blízkosti sa nachádza aj Detská fakultná nemocnica či VÚSCH. Celkové náklady na rekonštrukciu a obnovu by mali byť takmer osem miliónov eur, počítame pritom s ekonomickým efektom 1,5 miliónov eur ročne,“ uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

Objektívny systém hodnotenia pracovníkov

UNLP chce do dvoch rokov dobudovať Oddelenie laboratórnej medicíny a vybudovať Jednotku dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Jediné lôžkové oddelenie o dlhodobo chorých tohto typu sa totiž v regióne východného Slovenska nachádza až v Levoči. Plánujú aj vybudovanie Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo do rozpočtu nemocnice prinesie viac ako 200-tisíc eur ročne. Transformáciou a rekonštrukciou Pavilónu II na Rastislavovej ulici by mal vzniknúť medicínsko-výskumný komplex starostlivosti o pacientov s psychiatrickým ochorením.

V krátkom čase by sa mal zaviesť objektívnejší systém hodnotenia práce zdravotníckych pracovníkov. „V personálnej oblasti chceme dosiahnuť, aby sa nemocnica stala dobrým a atraktívnym zamestnávateľom,“ dodal Grešš.