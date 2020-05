Veľká Británia otestuje vakcínu proti koronavírusu na viac ako 10-tisíc ľuďoch

Britskí vedci, ktorí testujú experimentálnu vakcínu proti novému koronavírusu, plánujú v rámci výskumu imunizovať viac ako 10-tisíc ľudí, aby zistili, či ich vakcína funguje. Odborníci z Oxfordskej univerzity už minulý mesiac počas predbežného testu bezpečnosti vakcíny dali látku viac ako tisíc dobrovoľníkom.

Stále čelia mnohým výzvam

V piatok oznámili, že teraz naočkujú 10 260 ľudí po celej Veľkej Británii vrátane starších osôb a detí.

Výskumníci predpokladajú, že ak všetko pôjde v poriadku, mohli by mať už okolo jesene či konca roka dostatok pozitívnych dát o účinnosti vakcíny, aby mohli skoro začať s masovou výrobou. Vedúci oxfordskej skupiny Andrew Pollard však upozornil, že stále môžu čeliť mnohým výzvam, napríklad tomu, ako dlho im bude trvať, kým zistia účinnosť vakcíny, či komplikáciám pri výrobe.

Prvé testovanie bol „slepý“ pokus

Keď danú vakcínu testovali na opiciach, vedci zistili, že ich chráni pred zápalom pľúc. Ako Pollard vysvetlil, naznačuje to, že by u ľudí mohla pomôcť zabrániť vážnym chorobám. Či by mohla znemožniť šírenie ochorenia medzi ľuďmi, je však stále otázne. Na margo spomínaného prvého testovania vedec objasnil, že to bol „slepý“ pokus a nevedia, ktorí dobrovoľníci dostali experimentálnu vakcínu. Výsledky výskumu zdieľajú s radou pre dohľad nad bezpečnosťou a monitorovaním a dosiaľ nespozorovali žiadne náznaky znepokojujúcich vedľajších účinkov.

V súčasnosti je na testovanie na ľuďoch pripravených alebo už v skorom štádiu testovania približne tucet experimentálnych vakcín, a to prevažne v Číne, Spojených štátoch a Európe. Desiatky ďalších vakcín sú zase v skorom štádiu vývoja. Cieľom väčšiny spomínaných vakcín je naučiť imunitný systém, aby rozoznal takzvaný S-proteín (spike protein, pozn. red), ktorý sa nachádza na povrchu nového koronavírusu, tak, aby bol v prípade skutočnej nákazy schopný ho napadnúť.