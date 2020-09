Veľkokapacitné odberové miesto pre COVID-19 nájdete už v štyroch mestách, denne otestujú stovky ľudí

Veľkokapacitné mobilné odberové miesta (MOM) otvorili už v štyroch krajských mestách. Ako prvé spustilo prevádzku veľkokapacitné MOM v Bratislave. Ďalšie už funguje v Trenčíne, nasledovala Nitra a najnovšie pribudlo aj v Banskej Bystrici. Ministerstvo zdravotníctva o tom informovalo na sociálnej sieti. Pacienti sa na testovanie do MOM objednajú cez COVID pass prostredníctvom korona.gov.sk.

Veľkokapacitné MOM v Trenčíne sa nachádza pri mestskej plavárni na Mládežníckej ulici. V prevádzke je od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 16:00. Pozostáva z dvoch odberových kontajnerov. Mobilné odberové miesto zriadené pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapacitou 100 odberov, veľkokapacitné MOM zabezpečí ďalších 300 odberov.

Ako uviedla na sociálnej sieti Fakultná nemocnica Trenčín, na jeho zriadení sa podieľali armádne zložky a nemocnica zabezpečila do MOM potrebný personál.

V Nitre aj pre samoplatcov

Po Bratislave a Trenčíne pribudlo veľkokapacitné odberové miesto v Nitre. Ako uviedla Fakultná nemocnica Nitra na svojej webovej stránke, nachádza sa v areáli nemocnice, dostupné je cez bránu zo Špitálskej ulice. Areál je vyznačený páskami. Je tiež vytvorený koridor pre osoby prichádzajúce na odber peši a zvlášť pre osoby na aute.

V areáli usmerňujú prichádzajúcich zamestnanci policajného zboru a poverený zamestnanec nemocnice. Vzorky odoberajú v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 12:30. Vyšetrenie sa tu vykonáva aj pre samoplatcov.

Potrebný je COVID pass

Ako uviedla na sociálnej sieti Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, veľkokapacitné MOM zvýši dennú kapacitu odberu vzoriek u indikovaných na testovanie na COVID-19 z 50 na 300 ľudí denne. Nachádza sa na parkovisku na Mičinskej ceste. Miesto pozostáva zo štyroch pracovísk, a to miesta registrácie a troch odberových miest.

Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute. Na tomto mieste sa testuje od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00. Vstup do odberového areálu budú riadiť príslušníci policajného zboru SR, ktorí budú zároveň kontrolovať, či má osoba COVID pass.