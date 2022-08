Verejnosť namieta novelu zákona o zdravotných poisťovniach, upozorňuje na diskrimináciu zamestnancov

Zavedením vyššieho minimálneho vymeriavacieho základu na platenie zdravotných odvodov pre zamestnancov v porovnaní s minimálnym vymeriavacím základom pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov môžu byť zamestnanci diskriminovaní.

Zjednotenie minimálneho základu

Uvádza sa to v pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú rezortu zdravotníctva zaslala verejnosť. Najnižšie možné zdravotné odvody pre zamestnanca by sa mali po novom počítať z minimálnej hrubej mesačnej mzdy, teda počas budúceho roka zo sumy 700 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľov však na rok 2023 dosiahne 605,50 eura. Ide o polovicu priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2021.

„Navrhujeme, aby sa zjednotil minimálny základ pre všetky skupiny platiteľov, resp. aby sa nezavádzala nová suma minimálneho základu pre zamestnancov,“ uvádza sa v pripomienke.

Zamestnanec bude doplácať

Od začiatku budúceho roka by sa mal v zdravotnom poistení zaviesť aj pre zamestnanca minimálny mesačný vymeriavací základ. Najnižšie možné zdravotné odvody pre zamestnanca by sa mali počítať z minimálnej mesačnej mzdy.

Pri predpokladanej minimálnej mzde na rok 2023 v sume 700 eur by tak najnižší možný zdravotný odvod pre zamestnanca v budúcom roku dosiahol 98 eur.

Ak by zdravotný odvod vypočítaný z hrubého zárobku nedosiahol túto výšku, zamestnanec bude musieť doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Rezort očakáva, že týmto krokom sa príjmy zdravotných poisťovní v budúcom roku zvýšia o 85,8 milióna eur.

Dobrovoľne nezamestnaní

Vymeriavací základ nižší ako minimálna mzda má v súčasnosti 258,3 tisíca zamestnancov. Zamestnancovi v súčasnosti postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku.

„Kvôli tomuto nedostatku nastáva špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov, tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie,“ zdôvodňuje rezort.

Ak by pritom takíto zamestnanci nemali žiaden úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu, čo je pre tento rok suma 79,31 eura.

Poistenci štátu

„Uvedeným opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere na plný úväzok, osoby s čiastkovými úväzkami si budú musieť doplatiť poistné,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nemá vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu.

Ide napríklad o pracujúcich dôchodcov. Doplatiť si zdravotné odvody bude povinný len zamestnanec, odvodová povinnosť zamestnávateľa bude nezmenená.