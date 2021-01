Vidím rozmazane do diaľky. Čo mám robiť?

Problém so zaostrovaním do diaľky trápi stále viac ľudí najmä v rozvinutých krajinách. Z veľkej časti je to výsledok nesprávneho životného štýlu a používania počítačov, tabletov či mobilov už odmalička. Najčastejšou príčinou rozmazaného videnia do diaľky je krátkozrakosť, ale zahmlený či rozmazaný obraz do všetkých vzdialeností spôsobuje tiež astigmatizmus.

Krátkozrakosť – myopia, aj astigmatizmus patria medzi refrakčné očné vady. Myopia je najčastejšou refrakčnou chybou oka. Krátkozraké oko je príliš dlhé alebo dochádza k väčšej lomivosti jeho optickej sústavy. Dopadajúce svetelné lúče sa lámu pred sietnicou, čo je príčinou rozmazaného videnia. O krátkozrakosti hovoríme vtedy, keď človek dokáže vidieť predmety ostro do približne 5 metrov a nad 5 metrov vidí predmety rozmazane. V prípade korekcie krátkozrakosti kontaktnými šošovkami alebo dioptrickými okuliarmi sa používajú šošovky s mínusovými dioptriami, ktorých úlohou je posunúť ohnisko dozadu smerom k sietnici.

Aj astigmatizmus je možné korigovať okuliarmi a šošovkami, konkrétne tórickými. Na rozdiel od krátkozrakosti je však pri astigmatizme problémom nepravidelné zakrivenie rohovky. To je príčinou, že sa dopadajúce lúče lámu na miestach s odlišným zakrivením rozdielne a nespájajú sa v jednom ohnisku. To má za následok nejasné a rozmazané videnie časti obrazu. Astigmatik môže mať problém zaostriť tak na vzdialené, ako aj blízke predmety.

Problém so zaostrovaním už na základnej škole

Astigmatizmus je vo väčšine prípadov vrodenou chybou. Získaný môže vzniknúť v ktoromkoľvek období života ako následok úrazu, zápalu či iného očného ochorenia, napríklad katarakty. Krátkozrakosť môže mať dedičné predispozície, výraznou mierou sa však pod ňu podpisujú aj nesprávne návyky. V súčasnosti nie je ničím výnimočným, že už škôlkari pravidelne pozerajú na mobily či tablety, namáhajú si tak oči na krátke vzdialenosti. Naopak, menej pohybu a pobytu v prírode, len príležitostné pozorovanie vzdialených predmetov je príčinou nedostatočného tréningu zaostrovania do diaľky.

Veľký nepomer medzi zaostrovaním na blízko a do diaľky sprevádza obyvateľov rozvinutých krajín v podstate celý život. Preto trpí krátkozrakosťou stále viac ľudí, odhaduje sa, že krátkozraký je každý tretí človek.

Prevencia je dôležitá

Rozmazané videnie, bez ohľadu na to, či spôsobené krátkozrakosťou, astigmatizmom, či napríklad šedým zákalom, býva príčinou aj ďalších problémov – zvýšenej únavy, stratou priestorovej orientácie, bolestí hlavy, svrbenia či začervenania očí a podobne. U školákov môže spôsobovať nesústredenosť, ďalšie namáhanie očí a mozgu žmúrením či zhoršené školské výsledky – žiak nedokáže dobre zaostriť na tabulu či učebné pomôcky. Ak preto vidíte rozmazane, prípadne ste spozorovali niektoré príznaky zhoršeného videnia u vašich detí, návštevu očného lekára neodkladajte.

Základom ochrany pred každým ochorením je prevencia. Preventívne očné prehliadky dokážu odhaliť príčiny zrakových problémov aj v ich počiatočných štádiách. Na základe vyšetrenia môže lekár nastaviť vhodný spôsob liečby, ktorým je možné zrakový problém odstrániť alebo zastabilizovať.

Znížiť riziko krátkozrakosti je možné aj pestrou a zdravou stravou či pohybom v prírode. Dopriať by ste svojim očiam mali tiež dostatočný oddych bez počítača či televízora. Ak povaha vašej práce zahŕňa dlhé hodiny práce s počítačom, robte si prestávky a aplikujte niektoré z očných cvikov. Obľúbené je napríklad jednoduché pravidlo 20/20/20, ktoré hovorí o robení si prestávok od monitora každých 20 minút, s pozeraním sa po dobu 20 sekúnd na predmet vzdialený aspoň 20 stôp (približne 6 metrov).

Bez okuliarov a bez problémov so zaostrovaním

Dioptrické okuliare a kontaktné šošovky sú základnými korekčnými pomôckami ako pri krátkozrakosti, tak aj pri astigmatizme. Okuliare sú však pre mnohých ľudí nepraktické a ani kontaktné šošovky nie je vhodné nosiť vždy a všade. Zároveň, korekčné pomôcky ochorenie neodstránia. Riešením môže byť laserová operácia očí. Súčasné metódy dokážu odstrániť natrvalo astigmatizmus aj krátkozrakosť, prípadne aj presbyopiu, ďalekozrakosť či šedý zákal jedným zákrokom. Moderné femtosekundové lasery, ktoré sa pri operáciách používajú, sú mimoriadne presné, jemné a k oku maximálne šetrné. Vďaka ním sú laserové operácie očí bezpečné, rýchle a vyžadujú krátku dobu hojenia.

O vhodnosti operačného zákroku rozhoduje vždy očný špecialista na základe komplexného vyšetrenia. Lekár zároveň odporučí aj metódy, ktoré sú vhodné pre vyriešenie vášho problému.

Informačný servis