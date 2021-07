Viete, čo je fotanging? Ak sa vystavujete nadmernému slneniu, týka sa aj vás

V letných mesiacoch sa človeku na zdravie často myslieť nechce, no mal by. Okrem možných zaparenín, žalúdočných problémov, bolestí hrdla z pitia studených nápojov či rôznych infekcií si treba dávať pozor aj na pokožku, a to hlavne pri opaľovaní.

Väčšina ľudí túži po opálenej pokožke napriek tomu, že slnenie má za následok predčasné starnutie pleti a v nadmernom množstve môže spôsobiť nenávratné poškodenie kože.

Podľa doktorky Kataríny Drotárovej z Nemocnice Košice-Šaca sa však dá opaľovať bezpečne, ak sa dodržia určité odporúčania. Vyhýbať sa slnku úplne nemá zmysel, nakoľko má aj blahodarný vplyv na ľudský organizmus.

Pozitíva a negatíva

Okrem prísunu vitamínu D má slnko aj psychogénny účinok, pod vplyvom slnečného žiarenia sa zlepšuje nálada a vyskytuje sa menej depresií. Najväčším lákadlom je však bronzová pokožka, ktorá je v spoločnosti vnímaná ako afrodiziakum.

Je symbolom krásy, mladosti a zdravia, pri opaľovaní sa však treba rovnako myslieť aj na negatíva, na ktoré sa napriek všetkým varovaniam z lekárskych kruhov často zabúda.

„Okrem akútnych zmien v zmysle solárnej dermatitídy alebo fototoxických dermatitíd, opakované nadmerné vystavovanie pokožky slnečnej radiácii má za následok zmeny v genetickom materiáli kožných buniek, ktoré v neskoršom veku vedú k predčasnému starnutiu,“ vysvetľuje Drotárová.