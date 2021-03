Viete, čo je nomofóbia? Kradne vám čas aj spánok

Smartfóny sú každodennou súčasťou našich životov. Málokto si zrejme vie predstaviť, že by počas dňa aspoň raz nechytil do ruky mobilný telefón.

Sú však aj takí, ktorí si s nimi vytvorili veľmi silný vzťah. Závislosť od smartfónu je relatívne nový pojem a odborníci stále skúmajú jej dopady na ľudský organizmus.

Analýza študentov

Prestížna britská King’s College London sa zamerala na dopad mobilných zariadení na náš spánok. Výsledky štúdie zverejnili v žurnále Frontiers in Psychiatry.

Analyzovali počas nej 1 043 študentov vo vekovej kategórii od 18 do 30 rokov. Vedci ich požiadali, aby vyplnili dva dotazníky o kvalite ich spánku a používaní smartfónu.

Testy ukázali, že sa 40% respondentov označilo za závislých od mobilného telefónu. „Naša odhadovaná prevalencia je v súlade s inými zverejnenými štúdiami, ktoré sa zamerali na mladých dospelých jedincov v celosvetovej populácii, kde sa výsledky pohybujú od 30 do 45 %,“ uviedla vedúca štúdie Sei Yon Sohn spolu s kolegami.

Čas je dôležitý

Autori dodali, že neskorší čas používania telefónu je výrazne spojený so závislosťou. „Pri používaní po 01:00 sa zvyšuje riziko závislosti trojnásobne,“ prezradili.

Študenti, ktorí uviedli časté používanie telefónu, mali tiež zlú kvalitu spánku. Analýza zistila, že prehnaný čas strávený so smarfónom počas noci môže súvisieť s tým, že človek má problémy zaspať. Takisto redukuje trvanie spánku a súvisí s únavou počas dňa.

Ukázalo sa totiž, že používanie smarfónov krátko pred tým, ako idete do postele, spôsobuje oneskorenie v cirkadiánnom rytme, teda vnútornom nastavení spánku a bdenia.

Do postele bez telefónu

Odborníci sa zhodli, že telefón do postele nepatrí. „Pravidlo číslo jedna je žiadne počítače a mobilné telefóny v posteli a vyhýbajte sa im najmenej hodinu pred tým, ako si idete ľahnúť,“ povedal vedec Vsevolod Polotsky z The Johns Hopkins University School of Medicine.

Dôvodom je, že akýkoľvek zdroj LED žiarenia môže potláčať hladinu melatonínu. Ten sa nazýva aj „spánkový hormón“, pretože spíme lepšie počas noci, keď v organizme dosahuje najväčšie hodnoty. Vylučuje sa v 24-hodinovom rytme.

Smartfóny rozdeľujú

Odborník na klinickú psychológiu Bob Patton z University of Surrey uviedol, že na základe novej štúdie nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že používanie smartfónov vedie k zníženej kvalite spánku. „Poskytuje však presvedčivé dôkazy o tom, že povaha používania smartfónov a s tým spojené následky súvisia s objavujúcim sa fenoménom závislosti od smartfónov,“ dodal.

Andrew Przybylski z Univerzity v Oxforde odmieta, že by niekto vedecky dokázal takzvanú „závislosť od smartfónov“.

Doteraz ju podľa neho „neuznal žiadny celosvetový zdravotnícky orgán a nie je to psychiatrická porucha“. „Čitatelia by mali byť opatrní pri prijímaní akýchkoľvek pevných záverov o dopade používania smartfónov na populáciu,“ povedal.

Autori štúdie uznávajú limity práce, tvrdia však, že používanie smartfónov po polnoci alebo ich používanie dlhšie ako štyri hodiny denne predstavuje pre ľudí riziko.

Nomofóbia a ako jej čeliť

V uplynulom období sa začal rozširovať pojem nomofóbia, teda strach, že človek zostane bez smartfónu či iného podobného zariadenia.

Odborníci prišli s niekoľkými návrhmi, ktoré je dobré uplatniť v živote, ak sa človek obáva, že sa nomofóbia týka aj jeho.

Ako prvé odporúčajú stanoviť si harmonogram. Teda vypnúť si telefón v určitom čase počas dňa, ako napríklad počas stretnutí, jedla, hrania s deťmi alebo šoférovania.

Pomôcť môže aj odinštalovanie aplikácií, a to najmä sociálnych sietí ako Facebook a Twitter. Používať ich môžeme ďalej len na notebooku alebo stolnom počítači.

Skúste si prepnúť tmavý režim. Pestré farby sú totiž pre človeka oveľa pútavejšie.

Navrhujú tiež nahradiť čas, ktorý by človek inak venoval mobilnému telefónu, iným, zdravším činnostiam ako meditácii alebo stretnutiu s ľuďmi.

Takisto aj pri prebúdzaní je lepšie použiť „staromódny“ budíček ako mobilný telefón.