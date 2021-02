Virológ Klempa o boji s covidom: Zjavne je niekde problém, keď opatrenia nezaberajú ako by sme si želali

Čo pre svet skutočne znamenajú nové mutácie vírusu SARS-CoV-2? Budeme si musieť na koronavírus zvyknúť alebo ho dokážu vakcíny úplne potlačiť? Čaká nás v blízkej budúcnosti ďalšia veľká pandémia? Bol na to niekto pripravený? Čo s tými, ktorí vakcínu odmietajú?

Na tieto aj iné otázky odpovedá portálu vZdravotníctve.sk virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

Moja prvá otázka je možno na úvod náročná, avšak jednoznačná odpoveď na Slovensku zaujíma každého. Ako sme na tom? Ako sa nám darí zvládať pandémiu?

No, očividne zle. Čísla neklamú. Takže nie je žiadne tajomstvo, že je zjavne niekde problém, keďže opatrenia nezaberajú tak, ako by sme si želali.

Niektorí vedci tvrdia, že si na prítomnosť koronavírusu musíme zvyknúť, že už to takto bude stále. Dôkazom sú podľa nich aj omnoho infekčnejšie mutácie, ktorých je čoraz viac a budú ďalej pribúdať. Vakcíny podľa nich nebudú vedieť šírenie vírusu zastaviť. Súhlasíte s nimi?

Nie, ja som presvedčený o tom, že vakcíny budú tým prostriedkom, ktorý pomôže situáciu zvrátiť, aj keď to možno bude komplikovanejšie, než sme si mysleli. Možno bude treba nejaký „update“ alebo bude nutná ďalšia aktualizačná dávka po nejakom čase, ale aj napriek tomu, stále si myslím, že vakcíny budú zásadný zlom.

Zverejnili ste pred pár dňami štúdiu o mutácií koronavírusu, ktorá sa pohybuje v strednej Európe, najviac na Slovensku a v Česku. Táto mutácia je infekčnejšia a je nositeľom vyššej vírusovej nálože. Podarilo sa vám ju odhaliť, aj keď ste hľadali anglickú mutáciu v starších vzorkách. Čo to pre nás znamená? Je to jeden z dôvodov, pre ktorý sa nám napriek opatreniam nedarí zlepšiť epidemickú situáciu?

Hlavne tento československý variant treba veľmi jasne vysvetliť, lebo to bolo absolútne nepochopené niektorými médiami. Štúdia, ktorá vyšla na virological.org , je mimochodom štúdia priamo od slovenských autorov. Okrem nás, Biomedicínskeho centra SAV, sa na ňom podieľali dve pracoviská Univerzity Komenského a časť výsledkov vznikla aj vďaka spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne (RÚVZ Trenčín). Virological.org je len niečo ako diskusné fórum, kde môžu ľudia vkladať svoje zistenia. Táto štúdia nemala za úlohu začať šíriť poplašnú správu o novom československom variante. Práve naopak, my sme poukazovali na to, že už na konci minulého roka u nás na Slovensku, ale aj v Čechách, bol vo významnej miere prítomný tento variant. Aj on má v sebe jednu z delécii, ktorú má aj ten britský, a teda mohol byť aj zamieňaný s anglickým variantom. Navyše, aj tento variant je zjavne infekčnejší, ako pôvodný vírus.

Každopádne, v tejto chvíli už vieme, že u nás už tak či tak dominuje britský kmeň. Takže to nie je nijaká novinka, že teraz sa začína od nás niečo nové šíriť ďalej. Práve naopak, je zjavné z dostupných dát, priamo v tej štúdii je to ukázané, že nevznikol s najväčšou pravdepodobnosťou na Slovensku, ani v Čechách. Tie najstaršie sekvencie, ktoré patria do tejto istej línie, boli nájdené vo Švajčiarsku a v Anglicku už v auguste. Takže tieto vedecké dáta sú veľmi nešťastne interpretované médiami, ako nejaká nová senzačná správa, v skutočnosti to vôbec tak nie je. Napríklad, už keď sme mali prvé informácie o výskyte britského kmeňa na východnom Slovensku, tak na tlačovej konferencii, na ktorej som sa aj ja priamo zúčastnil, tak už tam som hovoril, že nachádzame aj také sekvencie, také kmene, ktoré majú túto deléciu.

Raz vyšlo aj vyjadrenie od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) , že v decembrových vzorkách z Trenčína, ktoré boli odobrané počas tej trenčianskej masovej testovacej akcie, že tam bolo 57 percent britského kmeňa. Vtedy my sme sa ozvali a kritizovali to, že na základe dostupných dát to vôbec nemôžu tvrdiť a že je možné, že časť toho vôbec nebol britský kmeň. To sa vlastne aj potvrdilo. Neskôr prišla korekcia, že v skutočnosti britského kmeňa v decembrových vzorkách boli štyri percentá a ten zbytok bol vlastne tento kmeň, ten B.1.258, presnejšia jeho podskupina B.1.258D, ktorý teraz zrazu médiá nazvali československý variant. V skutočnosti o tom hovoríme už od decembra. To nie je žiadna novinka posledných dní.

Zo štúdie je zrejmé, že asi nepatríte k skupine virológov, ktorá sa domnieva, že keďže vírus už nakazil stovky miliónov ľudí, už sa nebude ďalej vyvíjať. Istá štúdia dokonca naznačuje, že SARS-CoV-2 sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane endemickým v najbližších piatich až desiatich rokoch. Môže to tak byť alebo si myslíte, že vakcíny ho úplne vymietia?