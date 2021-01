Vitamínová podpora môže dôchodcov zachrániť pred koronavírusom, mimovládka chce podporu od štátu

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica navrhuje na Slovensku bezodkladne zaviesť vitamínovú podporu. Odkazuje na výsledky odborných štúdií, ktoré sa uskutočnili vo viacerých krajinách Európskej únie aj ostatného sveta.

Počas prvých piatich mesiacov tohto roka by mal štát podľa inštitútu uhrádzať pre vyše 1 milión starobných dôchodcov mesačnú spotrebu vitamínov B, C, D a zinku. Vitamínová podpora by pomohla dôchodcom bezpečnejšie prečkať obdobie do ich kompletného zaočkovania proti COVID-19, uviedla mimovládna organizácia v tlačovej správe.

Do 10 eur mesačne na osobu

Štát by takáto vitamínová podpora podľa inštitútu nestála viac ako 10 eur mesačne na osobu. „Celkové mesačné náklady by dosiahli približne 10 miliónov eur. V porovnaní s nákladmi na plošné testovanie by takáto investícia do cielenej ochrany najohrozenejších bola efektívnejšia,“ tvrdí inštitút IstroAnalytica.

Vitamínovú podporu odporúča realizovať cez masívne vydávané „nulové“ elektronické recepty vygenerované prostredníctvom systému elektronického zdravotníctva eZdravie.

Podpora pre ďalšie skupiny

Počas budúceho mesiaca by sa mala vyhodnotiť úspešnosť tohto kroku a zvážiť zavedenie vitamínovej podpory aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva, hlavne jednotlivcov a rodiny na hranici alebo pod hranicou chudoby. „Dodatočný mesačný náklad by v tomto prípade nepresiahol 2 milióny eur,“ dodáva mimovládna organizácia.

Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie, ako aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov. Inštitút IstroAnalytica vznikol v júni minulého roka.