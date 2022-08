Víťazom architektonickej súťaže rekonštrukcie Kúpeľov Sliač je bratislavský ateliér, obnova prebehne v etapách

Víťazom architektonickej súťaže návrhov pre obnovu a rozvoj štátnych Kúpeľov Sliač sa stal bratislavský ateliér Between. V piatok o tom informoval ich riaditeľ Martin Beňuch. Prihlásilo sa 11 záujemcov, do druhého kola postúpilo šesť. Víťaza určila medzinárodná porota.

Ako ďalej na tlačovej besede uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, všetky aktivity, ktoré budú odteraz vykonávať, budú súčasťou tohoto návrhu. „Ja dúfam, že v horizonte niekoľkých rokov dostanú tieto kúpele späť tú slávu, ktorú v minulosti mali,“ skonštatoval.

Rokovania s víťazným ateliérom

Kompetentní pritom opätovne nezverejnili výslednú sumu rekonštrukcie a ani prípadné termíny. Podľa ministra bude všetko závisieť od finančných prostriedkov. Tie budú pochádzať od spoločnosti MH Manažment.

„Vždy, keď bude mať MH manažment voľné prostriedky, budú investované do kúpeľov,“ prisľúbil minister. Týkať by sa to malo napríklad peňazí získaných za už spustený predaj bratislavskej Polikliniky Tehelná, či za predaj podielov v SAD.

Rekonštrukcia v etapách

Kúpele teraz čakajú rokovania s víťazným ateliérom. „Budúci týždeň začínajú rokovania, ideme sa chystať na projektové prípravy,“ priblížil Beňuch. Už počas súťaže pritom pripravovali rôzne podklady, komunikovali napríklad s Útvarom hodnoty za peniaze. Počas ostatných dvoch rokov taktiež zabezpečovali architektonicko-historické a reštauračné prieskumy, keďže mnohé budovy kúpeľov sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

Rekonštrukcia sa bude podľa Beňucha realizovať v etapách, a to počas plnej prevádzky kúpeľov. Dôraz za bude klásť najmä na rozšírenie lôžkového fondu a rozvoj zdravotníckych služieb. Aktuálne majú kúpele 350 lôžok, tento počet by sa postupne mohol zvýšiť na 1 100 až 1 200.