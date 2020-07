Vláda o zrušení doplatkov za lieky klame, tvrdí Raši. Rizikové skupiny doplatia na „trik“

Vláda o zrušení doplatkov za lieky pre najzraniteľnejšie skupiny klamala. Na tlačovej konferencii to povedal poslanec parlamentu Richard Raši.

Seniori, deti a zdravotne ťažko postihnutí občania budú podľa neho doplácať za lieky takisto ako doteraz.

Doplatky vrátia len za najlacnejšie lieky

„Trik spočíva v tom, že doplatky na lieky sa budú vracať iba vtedy, keď pôjde o tzv. najlacnejšiu terapeutickú alternatívu,“ konštatoval.

Keď teda príde pacient do lekárne po 1. januári s predpísanou účinnou látkou a odporučeným liekom od lekára, ktorý nie je najlacnejším alebo lekáreň najlacnejší liek nebude mať, budú podľa neho pacienti doplácať tak ako doteraz a poisťovne im nič nevrátia.

Vláda by mala vyčleniť až 100 miliónov eur mesačne

Ako Raši dodal, vláda vyčlenila na celý balík opatrení 500 mil. eur, pričom väčšina týchto financií ide na zvýšenie vianočného príspevku, daňové úľavy, autobusy a MHD.

„Seniorov, ZŤP a detí do šesť rokov sú na Slovensku takmer dva milióny. Keby sa mali zrušiť doplatky pre tieto skupiny, znamenalo by to, že vláda by mala vyčleniť iba na doplatky za lieky možno až sumu 100 mil. eur mesačne,“ uzavrel poslanec s tým, že za rok by to bola viac ako miliarda eur.

Podľa Kollára sa doplatky zrušia

„Prijme sa tento zákon a budú doplatky zrušené pre dôchodcov, ZŤP a rodičov s deťmi do šesť rokov. A keď je raz niečo zrušené, tak je to zrušené a môže pán Raši hovoriť čokoľvek chce,“ uviedol v reakcii na popoludňajšej tlačovej besede predseda parlamentu Boris Kollár.

O zrušení doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP informoval v stredu na tlačovej konferencii predseda parlamentu Boris Kollár.