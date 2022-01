Vláda schválila refundáciu nákladov spojených s prevozom zosnulých covidových pacientov

Štát bude pozostalým preplácať náklady spojené s prevozom zosnulých osôb, ktoré podľahli ochoreniu COVID-19 z nemocníc mimo obvodu bydliska domov, a to do maximálnej výšky 1 000 eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Počas druhej a tretej vlny pandémie koronavírusu boli kapacity slovenských nemocníc pre pacientov s ochorením COVID-19 naplnené a prekročili svoje limity v maximálnej možnej miere. Z tohto dôvodu bolo potrebné v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť prevoz pacientov do nemocníc, ktoré mali k dispozícii voľné lôžka. Išlo najmä o ľudí, ktorí potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie. Najkritickejšia situácia bola v regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou.

Vysokú úmrtnosť však eviduje Ministerstvo zdravotníctva aj pri pacientoch prevezených do nemocníc mimo obvodu svojho bydliska práve z dôvodu prekročenia limitov oddelení s covidovými lôžkami v mieste bydliska. Preto predložilo návrh refundácie transportných nákladov v súvislosti s prevozom osôb zomrelých na ochorenie COVID-19 v nemocniciach mimo obvodu svojho bydliska na rokovanie vlády.

Rodinným príslušníkom vznikol tak nárok na refundáciu nákladov spojených s prevozom s tým, že podmienkou je, že pacient musel byť prevezený do nemocnice vzdialenej minimálne 100 kilometrov od miesta bydliska. Maximálna výška refundovaných nákladov zo strany štátu je 1 000 eur.