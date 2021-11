Vo Veľkej Británii potvrdili dva prípady nákazy novým variantom koronavírusu omikron

Vo Veľkej Británii odhalili dva prípady nákazy novým variantom koronavírusu omikron. Povedal to minister zdravotníctva Sajid Javid a dodal, že v mestách Chelmsford a Nottingham, kde obe infekcie zistili, budú robiť cielené testovanie. Informuje o tom portál news.sky.com.

Obe osoby, u ktorých omikron potvrdili, sú podľa ministra v izolácii spolu s členmi ich domácností. Medzi týmito dvomi prípadmi existuje „súvislosť“, dodal šéf britského rezortu zdravotníctva.

„Je to reálna pripomienka, že táto pandémia sa zďaleka neskončila. Ak teraz existuje jedna vec, ktorú každý môže urobiť, ak nemá prekážky, tak je to zaočkovanie, či je to prvá, druhá alebo posilňujúca dávka,“ vyhlásil Sajid Javid.

Svetová zdravotnícka organizácia v piatok označila variant omikron za znepokojujúci a zaradila ho tak do rovnakej kategórie ako variant delta, ktorý spôsobil vlny infekcií po celom svete a donútil niekoľko európskych krajín opäť uplatniť lockdown.