Vo Veľkej Británii si ľudia mladší než 40 rokov budú môcť vybrať inú vakcínu ako AstraZeneca

Ľudia do štyridsiatky vo Veľkej Británii nedostanú vakcínu od AstraZeneca, ak bude k dispozícii iná. Ako v piatok informovala vláda, dôvodom je výskyt extrémne zriedkavých krvných zrazenín.

Táto zmena by nemala ovplyvniť cieľ zaočkovať do konca júla všetkých dospelých v krajine aspoň jednou dávkou vakcíny.

Podľa britskej vakcinačnej komisie by mali ľudia vo veku 30 až 39 rokov bez predchádzajúcich zdravotných problémov dostať inú vakcínu, „ak je dostupná a len v tom prípade, ak to nespôsobí výrazné meškania v očkovaní“. Minulý mesiac vydali podobné odporúčanie pre ľudí do 30 rokov.

Británia dosiaľ zaregistrovala viac ako 127 800 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac v Európe. Vďaka rozsiahlym lockdownom a očkovacej kampani však počet nových nakazených i úmrtí klesá.

Aspoň jednou dávkou vakcíny už zaočkovali dve tretiny britských dospelých a takmer tretina už dostala obe dávky. Väčšina z nich pritom dostala vakcíny AstraZeneca, i keď Británia používa aj vakcíny od Moderny a Pfizer-BioNTech.