Vojenská nemocnica v Ružomberku začína s vakcináciou verejnosti, podľa Naďa zaočkujú 300 ľudí denne

Očkovanie proti vírusu COVID-19 je od pondelka 25. januára verejnosti dostupné aj v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde plánujú zaočkovať 300 záujemcov denne.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Očkovanie je dostupné v čase od 8:30 do 14:30, okrem času obedňajšej prestávky od 12:00 do 12:45.

„Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku sa pripojila k ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v ktorých je možné nechať sa zaočkovať. Som veľmi rád, že sa tak môžeme spoločnými silami zapojiť do boja proti šíreniu vírusu, pretože práve očkovanie je našou najúčinnejšou zbraňou,“ uviedol Naď.

Bližšie informácie o očkovaní sú dostupné na webovej stránke ústrednej vojenskej nemocnice.