Všeobecná zdravotná poisťovňa a nemocnice sa dohodli, pacienti sa nemusia obávať o starostlivosť

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa dohodli na pokrytí nárokov na sociálny balíček a rekreačné poukazy nemocníc združených v ANS.

„Pacient sa nemusí obávať, že v niektorej nemocnici nebude mať poskytnutú plánovanú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla v stredu po rokovaní generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

Zmluva do konca roka 2019

V stredu sa uskutočnilo rokovanie zástupcov ANS s VšZP o úprave zmluvných vzťahov od 1. júla tohto roku. „Zmluva je podpísaná do 31. decembra 2019, cenové podmienky do 30. septembra a prisľúbili sme, že keď príde k dofinancovaniu, tak všetky záväzky smerom k asociácii si vyrovnáme,“ povedala šéfka štátnej poisťovne. O konkrétnej sume však so zástupcami nemocníc nehovorili. Pri rokovaniach podľa nej nastali určité korekcie z obidvoch strán, ktoré si odsúhlasili.

„Toto bude predmetom ďalšieho nasledujúceho rokovania,“ vysvetlila Hlinková.

Prezident ANS Marián Petko na brífingu uviedol, že v septembri by sa mohol zdravotnícky systém dofinancovať. „VšZP garantovala, že všetky naše nároky, čo sa týka sociálneho balíčka a dovoleniek, budú kompenzované za rok 2019,“ povedal. Sociálny balíček zahŕňa navýšenie platieb za služby v soboty, nedele a sviatky.

Na ťahu je ministerstvo zdravotníctva

Podľa Petka dohodou získajú nielen pacienti, ale aj zamestnanci. „Pacient získa to, že od 1. júla sa nemusí obávať, či mu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach združených v ANS. Naši zamestnanci nemusia byť v strese, či sa budú realizovať všetky záležitosti tak, ako doposiaľ,“ dodal prezident asociácie nemocníc.

Hlinková na brífingu tiež informovala, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská hľadá spôsob na dofinancovanie zdravotníctva. „Na toto v podstate všetci čakáme,“ povedala. „Na ťahu je teraz ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií, aby systém bol nastavený tak, aby bol udržateľný,“ doplnil Petko.

Agentúra SITA požiada o reakciu ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií.