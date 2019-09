Všeobecná zdravotná poisťovňa očakáva na konci roka stratu 60 miliónov eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) predpokladá na konci roka stratu 60 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom informovala generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva VšZP Ľubica Hlinková.

VšZP podľa generálnej riaditeľky aktuálne rokuje s ministerstvom zdravotníctva aj s ministerstvom financií o dofinancovaní.

„Sumu povie ministerstvo financií. Čakáme na prognózu (daňových príjmov, pozn. red.) a od nej sa budú odvíjať konkrétne sumy. Minimálne 60 miliónov eur je potrebných na to, aby sme mali vyrovnané hospodárenie,“ uviedla Hlinková.

Dofinancovanie je nevyhnutné, ale nesystémové

Ako dodala, niečo podľa nej nie je v poriadku, ak sa na jednej strane otvárajú nové CT a MR, na druhej strane ich nie je z čoho financovať.

„Občan tejto krajiny má nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú zákonom. Každá poisťovňa musí túto starostlivosť uhradiť v rozsahu, ktorý je v zákone. Ak nechceme zvyšovať výdavky na zdravotnú starostlivosť, nemôžeme tým pádom zvyšovať ani tento rozsah,“ povedala generálna riaditeľka VšZP.

Dofinancovanie je podľa nej potrebné a nutné. No na druhej strane je to trend, ktorý nie je efektívny alebo prospešný pre žiadnu spoločnosť, ani žiadneho manažéra v takejto inštitúcii.

„Na začiatku roka máte stanovený obchodno-finančný plán, ktorý je úzko spojený s financovaním tejto krajiny. Následne na to prídu legislatívne opatrenia. Ak na začiatku viete, že máte financií málo, veľmi zle sa dá strategicky plánovať,“ podotkla Hlinková.

Ak nebude dosť peňazí, stopnú rozvoj nemocníc

Ako konštatovala, je veľmi dobré, že sa nemocnice renovujú po materiálnej aj po technickej stránke, ale na rozvoj zdravotníckych zariadení je potrebné mať vyčlenené peniaze.

Ako uviedla generálna riaditeľka, VšZP nečaká len od štátu, že ju dofinancuje. V rámci svojich možností začali v poisťovni robiť opatrenia na efektivitu vo vlastných radoch.

„Veľmi úzko spolupracujeme s úradom vlády a implementačnou jednotkou, definovali sme množstvo opatrení, ktoré sa prejavia v znížení straty,“ priblížila Hlinková.

Tieto opatrenia však podľa nej poistenci nezaznamenajú. Ako uviedla, v poisťovni prevažne znižovali náklady na prevádzkovú činnosť.

„Uhradíme legislatívne veci, ale budeme musieť v čase posunúť všetok rozvoj poskytovateľa až do času, kedy bude dostatok financií. To má za následok, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa znižuje a u poskytovateľov nebudeme môcť zaviesť inovácie,“ konštatovala riaditeľka VšZP.

Odlevu poistencov sa asi nevyhne

Vplyv nedostatku financií v celom sektore sa možno vo VšZP prejaví odchodom poistencov.

„Osobne s tým nie som stotožnená, lebo hospodárime dobre, nevynakladáme väčšie zdroje ako máme, čo tu vždy v minulosti bolo. Túto situáciu chceme zmeniť,“ uviedla Hlinková.

Poisťovňa ešte nemá úplné čísla o prepoisťovacej kampani, chce počkať na koniec septembra, kedy budú konečné výsledky.

„Myslím si, že niečo ubudne. Je to začarovaný kruh. Máte málo financií, na to prídu situácie, kedy máte vypovedané zmluvy, nemáte priestor na to, aby ste strategicky plánovali a posúvali túto inštitúciu. Verím, že odliv nebude až taký veľký,“ uzavrela generálna riaditeľka štátnej poisťovne.