Všeobecná zdravotná poisťovňa zažila ťažšie obdobie, situáciu zhoršovali aj sociálne balíčky

Uplynulých dvanásť mesiacov patrí medzi ťažšie obdobia v histórii Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Pre agentúru SITA to skonštatovala Slávka Gáborová z referátu komunikácie štátnej poisťovne.

Zníženie platieb za poistencov štátu

Podiel na tom má podľa nej ekonomika štátu, ktorá nerástla očakávaným tempom, a zníženie platieb za poistencov štátu. Ako dodala, situáciu zhoršovali aj požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých nároky sa schválením zákonov v podobe sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov ešte viac zvýšili.

„VšZP ustála tlaky bez toho, aby sa dotkli poistencov. Prijali sme úsporné opatrenia zamerané na zvýšenie efektivity kľúčových procesov a súčasne došlo k dofinancovaniu zdravotníctva. Nespochybniteľnú zásluhu VšZP na uvoľnení dodatočných 90 miliónov eur pre celý sektor však poistenci nestihli oceniť, pretože, žiaľ, vláda dofinancovanie schválila až po skončení prepoisťovacej kampane,“ uviedla Gáborová.

Výsledok prepoisťovacej kampane

Strata poistencov štátnu poisťovňu na jednej strane mrzí, na druhej strane výsledok prepoisťovacej kampane berie ako výzvu na stabilizáciu poistného kmeňa, ktorá sa nezaobíde bez prijatia zásadných opatrení rozložených na dlhšie časové obdobie.

„Podstatné v súčasnosti je to, že VšZP zostáva lídrom v zdravotnom poistení a rok 2019 uzatvoríme s vyrovnaným rozpočtom. Je to jeden z najdôležitejších predpokladov na to, aby sme mohli ďalej tlačiť na kvalitu poskytovaných služieb, ktorú vo vzťahu k poistencom považujeme za kľúčovú,“ uzavrela Gáborová.