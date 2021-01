Všetko o vakcínach proti COVID-19. Ktorá je najúčinnejšia a aké sú ich nežiaduce účinky?

Európska lieková agentúra (EMA) v stredu odporučila udelenie podmienečnej registrácie pre ďalšiu vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19. Ide o vakcínu spoločnosti Moderna, ktorá sa tak po tej od spoločností Pfizer a BioNTech stane druhou dostupnou na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje už viac ako 11-tisíc požiadaviek o očkovanie. V prvej várke k nám 26. decembra 2020 dorazilo 10-tisíc dávok od spoločností Pfizer a BioNTech. Začiatkom tohto týždňa máme obdržať ďalšiu zásielku 76-tisíc dávok.

Doteraz si však žiadosť o očkovanie mohli požiadať len osoby, ktoré diagnostikujú, liečia alebo inak priamo a nepriamo zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 alebo ohrozené skupiny obyvateľov.

Ako vakcíny fungujú

Vakcíny od rôznych spoločností majú odlišné vlastnosti, musia sa inou formou skladovať aj očkovať. Niektoré sú účinnejšie než iné a majú aj rôzne nežiaduce účinky. Zásadný rozdiel je najmä v tom, akým spôsobom vakcíny fungujú.

Aktuálne je „v hre“ 13 vakcín, ktoré sa úspešne dostali do tretej fázy klinického skúšania. Všetky sú aplikujú do svalu pomocou injekcie. Predpokladaný požadovaný počet dávok sú dve podania s výnimkou dvoch vakcín, kde by mala stačiť jedna dávka.

„Štyri vakcíny sú založené na báze vírusového vektora, štyri na báze inaktivácie vírusu, dve vakcíny na báze molekuly RNA, ďalšie dve na báze proteínu vírusu a jedna na báze vírusu podobných častíc,“ uvádza Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojich stránkach.

Zatiaľ tri pre EÚ

Ich mechanizmus je však vždy založený na navodení imunitnej odpovede voči vírusu SARS-CoV-2. V Európskej únii (EÚ) budeme mať s najväčšou pravedepodobnosťou zatiaľ v obehu tri vakcíny, okrem tých od spoločností Pfizer a Moderna aj očkovaciu látku od AstraZeneca.

Vakcína BNT162b2 (Pfizer a BioNTech) je založená na prítomnosti mRNA, rovnako ako vakcína mRNA-1273 od spoločnosti Moderna. Ich úlohou je pripraviť ľudský organizmus na obranu voči infekcii, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2.

COVID-19 vakcína AZD 1222 od výrobcu AstraZeneca, ktorá vznikla v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, využíva modifikovaný adenovírusový vektor ako nosič génu, ktorý slúži na cielené dopravenie génu do buniek.

Pfizer a BioNTech