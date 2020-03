VšZP bude hľadať cesty na to, aby pre svoju pacientku dosiahla úhradu Zolgensmy

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude hľadať cesty na to, aby pre svoju pacientku dosiahli úhradu Zolgensmy na liečbu spinálnej svalovej atrofie. Na piatkovom brífingu o tom informovala generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

„Rozobrali sme niektoré súvislosti dopodrobna, našli sme konsenzus,“ konštatovala.

Pred brífingom sa stretla s otcom malej pacientky Amélie. Toto stretnutie avizovala Hlinková vo štvrtok po tom, ako premiér Peter Pellegrini podpísal povolenie použiť tento neregistrovaný liek. Povolil to pre všetky štyri deti, ktoré na liek momentálne čakajú.

Riešia viacero možností

„Ako rodič veľmi vítam toto stretnutie. Som nesmierne rád, že sme mali veľmi otvorenú a plodnú diskusiu. Tá sa konečne viedla v duchu, akým spôsobom nájsť riešenie pre vzniknutú situáciu a nie spôsobom, že sa to nedá,“ konštatoval otec malej Amélie.

Ako dodal, s generálnou riaditeľkou VšZP načrtli niekoľko scenárov. Zahŕňajú aj možnosti, že by sa podania lieku neujal slovenský lekár.

Generálna riaditeľka zároveň potvrdila, že sa zástupcovia poisťovne stretnú s výrobcom lieku, kde budú vyjednávať platobné podmienky.

Dopad na rozpočet je obrovský

„Riešime jeden konkrétny problém. Keď si pozrieme, koľko liekov máme za dverami, čo sa týka génovej terapie, dopad na rozpočet je obrovský,“ uviedla generálna riaditeľka VšZP.

Treba si podľa nej povedať, čo do budúcna, keď sa napríklad pacient prepoistí. Riešiť by to podľa Hlinkovej mala štátna lieková politika. Tá by mala nastoliť smer, ako má naša krajina postupovať v tejto situácii.

Doteraz ani jedno dieťa nemalo povolenie na použitie tohto lieku, nakoľko liek nie je schválený Európskou liekovou agentúrou.