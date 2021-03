Výbor WHO podporil očkovanie AstraZenecou, dostupné dáta vraj nenaznačujú zvýšenie zrážanlivosti krvi

Dostupné dáta nenaznačujú, že by očkovanie vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca spôsobilo zvýšenie zrážanlivosti krvi. V piatok to vo vyhlásení uviedol výbor odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorého sú hlásené počty krvných zrazenín po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v súlade s očakávaným počtom diagnóz týchto stavov.

WHO uvádza, že hoci v Európe zaznamenali po podaní vakcíny AstraZeneca veľmi zriedkavé zrazeniny, „nie je isté, že ich spôsobilo očkovanie“.

Takzvaná oxfordská vakcína podľa odborníkov naopak ukazuje, že má „obrovský potenciál zabrániť infekciám a znížiť počet úmrtí“.

WHO, podobne ako Európska lieková agentúra a viaceré európske vlády, pripomenula, že zdravotnícki predstavitelia a pacienti by mali byť ostražití, sledovať akékoľvek potenciálne vedľajšie účinky vakcín a nahlásiť ich.